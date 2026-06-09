Guía para el político socialista

Hubo una película que me gustó mucho en mi infancia y que no me resistió un segundo visionado de adulto: Guía para el hombre casado. En ella Robert Morse explicaba meticulosamente a Walter Matthau que la mejor manera de mantener la salud del matrimonio era echar una cana al aire de vez en cuando e iba explicándole los mejores trucos para lograrlo sin ser descubierto. Estas lecciones se mostraban a través de distintos sketches llenos de cameos de famosos de la época que, naturalmente, provocaban que la película saliera algo deslavazada y con problemas de ritmo. Algo especialmente imperdonable en un director como Gene Kelly, que de ritmo algo debía saber.

Aun con sus defectos, una de estas lecciones ha seguido en mi memoria desde entonces. En ella, el marido, pillado en su cama matrimonial con su ligue, ambos desnudos, procede tranquilamente a vestirse y hacer la cama mientras responde a los reproches de su mujer con preguntas en las que implícitamente niega haber hecho nada censurable. Al final, la esposa termina dudando de sus propios ojos según desaparece la amante y ve la cama perfectamente mientras su marido no reconoce haber hecho nada. "¡Niégalo todo!", recomendaba Morse a Matthau si se veía entre la espada y la pared.

En eso consiste, esencialmente, el truco de Pedro Sánchez. Los votantes de izquierdas, convencidos de que son los buenos de la película por el hecho de ser de izquierdas, quieren creer que todo lo que ha hecho su PSOE desde el minuto uno de llegar al poder es mentira, o al menos no es para tanto. Quieren creer en la inocencia de Pedro Sánchez y Rodríguez Zapatero, como en el fondo de su corazón a la mujer del adúltero le gustaría creer que su marido le es fiel. Así que Pedro Sánchez lo niega todo mientras actúa con total normalidad, recibiendo al Papa, marchándose con su imputadísima mujer al Primavera Sound, anunciando presupuestos que jamás se presentarán. Como si nada pasara. Como si nada hubiera sucedido nunca.

Es el truco definitivo que el socialista nos ha enseñado. Mientras tengas el partido y una parte suficiente de las televisiones a tu servicio, puedes hacer lo que quieras. En las inmortales palabras de Trump, "podría disparar a alguien en plena Quinta Avenida y no perdería votantes". Lo que en el yanqui era broma y bravata preelectoral, en el español es ciencia. La técnica, repetida una y otra vez, consiste en negarlo todo y actuar de cara al público como si no pasara nada. Y así se aguanta cada escándalo hasta que uno mayor lo sustituye y el anterior se olvide. Porque sí, las cloacas son graves, pero han apartado la imputación de Rodríguez Zapatero de nuestras mentes. Cosas que habrían hecho caer al menos a ministros ahora no ocupan más que un pie de página en un libro que algún periodista publicará dentro de dos años. Funciona porque media España está a estas alturas tan fanatizada que celebra que siga un día más en la Moncloa como si su equipo hubiera ganado la Champions. Y seguirá funcionando.