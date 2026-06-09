Lo que la visita del Papa no puede tapar

Es completamente lógico que la visita del Papa a España centre la atención de los medios de comunicación. No hay más que ver la multitudinaria y calurosa acogida que le han dispensado los ciudadanos en Madrid y en Barcelona -donde, por cierto, han fracasado las protestas de los separatistas- para darse cuenta del enorme interés que suscita los españoles la visita del Sucesor de Pedro a nuestro país.

Ahora bien. Lo que no puede servir la visita de León XIV -tal y como le gustaría al gobierno- es de tapadera o de maniobra de distracción frente a los numerosos casos de corrupción que afectan al Ejecutivo y al entorno familiar más cercano de su presidente. Sólo en el día en que el Santo Padre se ha trasladado de Madrid a Barcelona, el juicio por la contratación en la Diputación de Badajoz del hermano del presidente, David Sánchez, ha quedado visto para sentencia con una última prueba desvelada por el presidente de Iustitia Europa durante su informe final, como es la de unos correos en los que el "hermanísimo", entre otros asuntos, alertaba sobre su incompatibilidad para el cargo de coordinador de los conservatorios a la dirección de email "pedrosanchez1212". Bien es cierto que, en su informe, la UCO no aclara si la dirección de correo electrónico "pedrosanchez1212" corresponde al presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón, o al padre del propio Pedro Sánchez, Pedro Sánchez Hernández, pero lo cierto es que existe otra serie de correos donde, desde la cuenta corporativa que David Sánchez tenía en la Diputación, se dirige a su cuñada, Begoña Gómez, y pone en copia a otra dirección de correo (sanchezpcp...) con el asunto recomendation letter for Ainhoa.

No menos preocupante para el Ejecutivo debe resultar la decisión de José Luis Calama -el Juez de la Audiencia Nacional que investiga a José Luis Rodriguez Zapatero- de pedir a EE UU autorización para emplear como prueba ante un eventual juicio al ex presidente del Gobierno el contenido del móvil incautado a Rodolfo Reyes, ex directivo de Plus Ultra.

De esta forma el instructor trata de adelantarse o de esquivar el intento de la defensa de Zapatero y otros investigados de que el material proporcionado por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) sea considerado nulo y, por tanto, no pueda emplearse para sostener una acusación. Y es que los mensajes localizados en el terminal del empresario venezolano han sido una pieza clave para la imputación de Zapatero en la presunta trama de tráfico de influencias, según el propio magistrado, José Luis Calama y tal y como ilustra, entre muchos otros, aquel en el que Reyes escribe "Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás", como colofón a un cruce de mensajes sobre las gestiones exitosas que los investigados habían puesto en marcha para asegurarse de que el Gobierno autorizaba el rescate de Plus Ultra.

Por otra parte, también este mismo martes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido a la sede del Ministerio de Justicia de Félix Bolaños con el objetivo de recabar información al respecto de la nacionalización de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, el exviceministro de Energía de Hugo Chávez que colaboraba con las cloacas del PSOE. Uno de los informes de la UCO a los que ha tenido acceso Libertad Digital en el marco del sumario de las cloacas del PSOE, desvela que Leire Díez pidió a Santos Cerdán que hablara con "Félix" para arreglar un favor a Nervis, que había conseguido localizar a la denunciante del fiscal Anticorrupción José Grinda. Nervis se encontraba imputado por el uso instrumental de la empresa Columbus One Properties para presuntamente blanquear dinero ilícito procedente de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela. Una situación que le perjudicaba para conseguir la nacionalidad.

Finalmente, cabe destacar que la portavoz del Gobierno Elma Saiz ha negado que Pedro Sánchez se ha haya reunido alguna vez con Leire Díez, lo que, al margen de la credibilidad que se quiera dar a un gobierno que también negó las reuniones de la fontanera del PSOE con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, no probaría que el presidente del Gobierno no estuviera al tanto de todas las maniobras ilegales de la trama a través de su ex mano derecha, el ahora imputado Santos Cerdán.

Lo que es evidente es que Sánchez no se da por aludido en todos estos escandalosos asuntos y aun tiene la desfachatez, con la que está cayendo, de presentarse en Bruselas como garante de la democracia.

Así las cosas, concluyamos con una frase del Papa, tan cara a las democracias liberales como írrita a las tiranías, como es la de que "la pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario" por mucho, eso sí, que no se deba encubrir con los ropajes de la legitima discrepancia política lo que en realidad es una execrable corrupción.