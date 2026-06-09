Alivio en el Gobierno con la visita del Papa en plena tormenta judicial: "Nos da una tregua"

Las próximas semanas se presentan especialmente comprometidas para La Moncloa ante la acumulación de frentes judiciales que afectan de manera directa al entorno del presidente. En el horizonte inmediato se encuentra la esperada resolución sobre el exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García. A ello se suma la declaración de la mujer de Pedro Sánchez, prevista para el próximo 15 de junio, así como la comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La sucesión de acontecimientos judiciales mantiene en máxima alerta a La Moncloa. Sin embargo, la actualidad ha concedido estos días un balón de oxígeno al Gobierno. La dimensión institucional y simbólica de la visita del Papa ha irrumpido con fuerza en el panorama informativo, desplazando temporalmente de las portadas los asuntos judiciales que cercan al entorno socialista.

En el seno del PSOE reconocen que este cambio de foco ha supuesto un alivio temporal. Fuentes socialistas admiten que la visita del Pontífice ha funcionado como "una tregua emocional", permitiendo al Gobierno ganar algunos días de respiro en medio de una creciente presión política y judicial. No obstante, en el Ejecutivo son conscientes de que se trata únicamente de una pausa coyuntural. Una vez concluya el impacto mediático de la visita papal, los distintos procedimientos judiciales volverán previsiblemente a ocupar el primer plano de la actualidad.

De ahí que el Ejecutivo se esté aferrando a la agenda de León XIV y a las coincidencias que mantiene con el Papa en materias como la inmigración o los llamamientos a la paz, relegando a un segundo plano las profundas discrepancias existentes en cuestiones como el aborto o la eutanasia. El objetivo es aprovechar el impacto mediático de la visita papal para eclipsar el denominado caso Leire Díez, motivo por el que prácticamente todo el complejo gubernamental acompañará al Pontífice durante su visita a la Sagrada Familia de Barcelona.

En La Moncloa han encontrado en el Papa el perfecto salvavidas que llevaban semanas buscando. El objetivo no es otro que lograr que junio pase lo más rápido posible, sorteando un calendario judicial plagado de riesgos para La Moncloa. Confían además en que la llegada del verano contribuya a enfriar el interés mediático y ciudadano por unas causas que continúan cercando al entorno del Gobierno y amenazan con seguir erosionando la imagen de Pedro Sánchez.