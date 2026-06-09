El Papa contenta a todos menos a quienes desprecian la vida

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: la visita del Papa al país, el juicio del Hermanísimo y más corrupción.

El discurso del Papa en el Congreso

La histórica comparecencia del Papa en el Congreso aparece recogida en las portadas de todos los diarios de tirada nacional. Un discurso extraordinario, tanto en el fondo como en la forma, que fue aplaudido durante siete minutos por los diputados, senadores e invitados. "Ovación histórica para León XIV en el Congreso", titula La Razón que, de nuevo hoy, ofrece a sus lectores una fotografía desplegable que ocupa la portada y la contraportada. Su intervención recibe hoy los calificativos de "valiente", "certero" o "arriesgado" y ha venido a demostrar, en opinión de Víctor J. Vázquez en El Mundo, "el exponente del valor democrático que posee hoy un discurso moral que se somete a un mínimo requisito de traducción secular y que aspira a persuadir mediante razones y no mediante autoridad". Se queda solo El País al cuestionar en el editorial "hasta qué punto el líder de una religión, aunque sea la mayoritaria en España, puede emitir desde la tribuna juicios sobre decisiones que ya se han tomado o se van a tomar en la sede de la soberanía nacional". Quizás por esto, es el único periódico que se sale del discurso pronunciado en las Cortes para señalar que "El Papa urge a los obispos a actuar ante 'la plaga' de la pederastia", que dijo en la sede de la Conferencia Episcopal antes de reunirse con un grupo reducido de víctimas de los abusos. El resto de diarios destacan una parte del discurso del Pontífice. ABC dice que "El Papa se alza ante el Congreso en defensa de la vida", es decir, contra el aborto y la eutanasia. Prevost advirtió de que "toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural", justo en la semana en la que va a empezar a debatirse la ampliación de los supuestos que reconocen la eutanasia y mientras el Gobierno se plantea incluir el aborto como derecho constitucional. También abogó por la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, alertó del "drama" migratorio y cuestionó la polarización. En este último punto, el que interpela a la clase política, pone el foco El Mundo: "El Papa pide a los políticos 'límites morales al poder'".

En resumen: repartió a diestra y siniestra. Dice David Jiménez Torres que "Prevost fue capaz de hilvanar con gran coherencia afirmaciones que pudieron molestar a las izquierdas, a las derechas y a los separatistas". Defendió la vida contra la que legisla este Gobierno, pero a cambio defendió la postura del Ejecutivo respecto a la guerra y la inmigración, y, sin titubeos, recordó que España es 'una noble nación' que ya existía hace quinientos años". Una nación que tiene peso en la Historia. Leyre Iglesias se congratula de que "alguien dijo algo bueno de España al fin". León XIV reivindicó la Escuela de Salamanca, habló de El Quijote, de Unamuno o de Francisco de Vitoria pero es que, además, como subraya Leyre, el Papa habló de una España "sin leyenda negra, sin naciones aplastadas, sin victimismo plurinacional, sino de una noble nación, tierra de encuentro, de cultura, de solidaridad y de esperanza". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, escribe hoy en La Razón que "Sin el cristianismo no se entiende nuestra historia. La fe católica fue motor de la Reconquista, de la unidad nacional, del descubrimiento y la evangelización de América, de nuestras universidades, de nuestros hospitales y de lo mejor de nuestro arte. Es difícil señalar un terreno relevante de la vida española en el que la Iglesia no haya dejado huella". El espíritu de concordia inundó el Congreso hasta el punto de que todos los líderes políticos decían ayer estar del todo de acuerdo con el diagnóstico del Papa y la conclusión, para Ignacio Camacho no puede ser otra que "o son todos unos cínicos redomados o han sufrido un ataque de humanismo civilizatorio, una epifanía ética".

El Papa contenta a todos menos a quienes desprecian la vida 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/qos6L3S1HC — esRadio (@esRadio) June 9, 2026

La visita del Papa tiene una cara B

Mientras el Papa estaba en el Congreso haciendo historia, Sánchez cumplía lo anunciado y arrancaba las obras en el Valle de los Caídos con una máquina perforadora.

Dice el editorialista de Libertad Digital que "lo que no se esperaba es que en la Iglesia surgieran jerarcas dispuestos a colaborar en la empresa de destrucción del Valle de los Caídos".

El Papa se va ahora a Cataluña

León XIV llega hoy a Cataluña tras protagonizar ayer en el Congreso un tenso momento con la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, que se saltó el protocolo para instar al Papa a hablar en catalán durante la visita que inicia hoy. Los separatistas preparan un boicot al Papa –allí son expertos, recordemos el 1-O y los hechos acaecidos tras la sentencia del Tribunal Supremo– y las entidades radicales prevén recibirlo con esteladas y pitidos.

También Aliança Catalana, el partido que lidera Sílvia Orriols. Ella es precisamente hoy la protagonista de una encuesta que publica El Mundo. Según Sigma Dos "el PSC de Salvador Illa se descalabra y Aliança Catalana se dispara". El socialista se despeñaría nueve escaños, castigado por la corrupción y no podría sumar mayoría con las izquierdas, ni siquiera añadiendo a la ecuación a la CUP. El partido de Orriols se dispararía diez puntos y convertiría Cataluña en ingobernable porque ERC y los anticapitalistas no están por la labor de pactar con Aliança Catalana.

El juicio del hermanísimo trae sorpresas

A punto de quedar visto para sentencia, la última jornada del juicio por el supuesto enchufe de David Sánchez Pérez-Castejón dejó una importante novedad que recoge Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital: "David Sánchez reenvió un correo de la Diputación que alertaba de su incompatibilidad al email 'pedrosanchez1212'", según ha desvelado el presidente de Justitia Europa en su informe final en el juicio contra David Sánchez. Considera que uno de los mensajes fue determinante en la posterior transformación del puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Ayer, la fiscal Begoña García-Boró pidió la absolución para el hermano del presidente del Gobierno en línea con su abogado y con las defensas del resto de acusados. De paso, tanto el letrado Emilio Cortés como el de Gallardo atacaron sin piedad al teniente coronel Balles y se apropiaron de la estrategia de Ferraz de acusar a los jueces y a la oposición —representada en la acusación— de buscar "derribar al Gobierno".

Novedades sobre la corrupción

En las últimas horas se han producido movimientos importantes. En el marco del caso de la mafia del PSOE, el juez Pedraz ha dado orden de investigar las reuniones de Leire Díez en la Fiscalía General del Estado, ha imputado a la abogada de Koldo García por intentar chantajear a Carmen Gano —la empresaria que asegura haber llevado bolsas con dinero a Ferraz— y ha citado como testigo de la causa a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, por los mensajes intercambiados con la "fontanera". Además, las acusaciones del caso Zapatero, coordinadas por el PP, piden imputar a las hijas del expresidente del Gobierno por blanqueo de capitales y organización criminal. La investigación que cerca al exdirigente socialista avanza y publica Okdiario que "Zapatero y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, hablaron por teléfono durante 11 minutos y el empresario le trasladó los problemas financieros de la compañía. Seguidamente, el socialista le indicó que podían pedir un crédito ICO en su nombre".

Hoy, además, Vozpópuli desvela que "las cloacas maniobraron para 'ayudar' a la esposa de Pedro Sánchez, con un abogado bien relacionado con Peinado, el letrado Manuel Ollé". Los problemas judiciales podrían complicarse para el presidente y su mujer ya que un juez de Madrid ha abierto la primera investigación penal sobre el rescate de Air Europa. El magistrado ya ha imputado por prevaricación a quien era entonces presidente de la SEPI en funciones, Bartolomé Lora. Además, el magistrado ha pedido los nombres de todas las personas que participaron en el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que aprobó la ayuda. Ahí aparecen nombres destacados como el de la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen; el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, o Pedro Saura, hoy presidente de Correos pero entonces, en el momento del rescate, secretario de Estado de Transportes.