El PP reta a Sánchez a denunciar a Leire Díez si, como dicen, no es "su fontanera"

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha animado este martes al PSOE a denunciar a Leire Díez si, como dicen, no tienen nada que ver con la cloaca. "Si no lo han hecho aún es porque no pueden" ya que "nadie se querella contra su propia fontanera", ha dicho en su pregunta al vicepresidente, Carlos Cuerpo.

Cuerpo ha evitado responder a esta cuestión, limitándose a mostrar "respeto a la acción de la Justicia" y a los "Cuerpos y Fuezas de Seguridad del Estado", apelando a la presunción de inocencia y reprochando al PP los "juicios paralelos como los que se hacen muchas veces en esta sala", ha añadido en referencia al Senado.

"Los españoles esperan decencia y elecciones ya", ha reclamado García ante un Cuerpo que no se salía del guion y sacaba pecho, incluso, de la "salud democrática" española en plena cascada de casos judiciales. "La salud democrática también se mide por la calidad de los debate en las Cortes", añadía, reprochando al PP sus preguntas.

La portavoz del PP en la Cámara Alta ha recordado la entrada de la UCO en el ministerio de Justicia de Félix Bolaños, quien ha evitado durante la sesión de control referirse a este asunto. En la misma línea que Cuerpo, el ministro de la Presidencia ha dicho mostrar su respeto a la Justicia, pero sin dar ninguna explicación sobre las causas que le afectan.

El choque precede al que tendrá lugar este miércoles en el Congreso, donde el PP avanza que "se acabó la tregua" que el Gobierno ha intentado vivir estos días con la visita del Papa. El tono será igual de duro que en los últimos meses, especialmente estos días en los que no han cesado de conocerse nuevas informaciones sobre la corrupción.