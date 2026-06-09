El PSC de Illa y Junts se desploman mientras Aliança Catalana no deja de subir y ya sería el tercer partido

Salvador Illa volvería a ganar las elecciones en Cataluña de celebrarse en este momento, pero según la encuesta de Sigma Dos que publica este martes El Mundo su victoria sería amarga: el PSC cae con fuerza lastrado por la corrupción del PSOE y por su propia gestión en Cataluña.

Así, los socialistas catalanes se quedarían en el 23,9% del voto, cuando en septiembre del año pasado estaban en el 26,1% y en los comicios de mayo de 2024 llegaron al 28%. Con ese resultado tendrían entre 33 y 35 diputados en el parlamento regional, cuatro menos que en la anterior encuesta y hasta nueve menos de los que tiene ahora.

Tampoco le van mucho mejor las cosas a Junts, los de Puigdemont sólo superan por dos décimas el 14% y caen casi tanto como el PSC respecto a la encuesta de septiembre, cuando estaban en el 16,2%. El batacazo de los nacionalistas es todavía más espectacular si comparamos con las elecciones de 2024, cuando llegaron al 21,5%.

El grupo separatista tendría un mínimo de 20 escaños y un máximo de 24, a una distancia sideral de los 35 que tiene en este momento y también lejos del pronóstico del anterior sondeo, que los situaba entre 24 y 26.

La razón del descalabro de Junts es sin duda el ascenso poco menos que meteórico de Aliança Catalana: la formación de extrema derecha separatista y furiosamente antiespañola se sitúa ya en el 13,8%, cuatro puntos más que en septiembre y, atención, diez más que en las elecciones de hace dos años.

Los de Silvia Orriols tendrían entre 19 y 22 diputados –es decir, incluso podrían superar a Junts– y en este apartado también suben de forma espectacular, ya que en septiembre sólo tenían entre 11 y 14 y en el actual Parlamento catalán sólo tienen dos.

La subida de Aliança Catalana y sus propios problemas castigan también a ERC, que sigue hundiéndose: se queda en el 13,2% cuando en septiembre estaba en el 15%. El resultado, eso sí, es bastante parecido al que obtuvo en 2024: un 13,6%. La formación separatista de izquierda tendría entre 19 y 21 escaños, más o menos igual de los 20 que tiene ahora y también de los que le daba la encuesta de septiembre.

El panorama separatista se completa con la CUP, que se mantiene en el 4%, lo mismo que logró en 2024 pero seis décimas menos que en septiembre. Tendría entre 3 y 5 diputados que podrían ser la llave de un ejecutivo radicalmente separatista uniéndose a los grupos de Junts, AC y ERC, una suma que sí podría superar los 68 escaños de la mayoría absoluta, si bien es poco probable que los cupaires y la propia ERC se brindasen a ser parte de un gobierno con los de Silvia Orriols, al menos a priori.

Por su parte, el PP se mantendría más o menos estable respecto a la encuesta de septiembre: perdería tres décimas para situarse en el 10,2%, algo más lejos del 11% logrado en 2024. Los de Alejandro Fernández podrían repetir los 15 diputados que tienen en este momento, aunque también podrían bajar hasta 13.

Vox mejora pero también lo hace moderadamente respecto a septiembre, ganando seis décimas para llegar al 10,1%. Su subida sí es más consistente si comparamos con el 8% que logró en las elecciones. Tendría los mismos escaños que el PP, entre 13 y 15, mientras que ahora tiene 11. Así, los dos partidos constitucionalistas como mínimo mantendrían los 26 diputados que tienen ahora, pero también podrían llegar hasta 30.

Finalmente, los Comuns de Colau y compañía se mantienen en los mediocres guarismos de la extrema izquierda en toda España: con un 5,5% mejoran en tres décimas respecto a septiembre, pero pierden otras tantas si comparamos con las elecciones. Podrían repetir sus 6 diputados actuales o incluso perder uno.

Con estos datos Illa no podría reeditar la coalición que le llevó al poder –con ERC y los Comuns– pero, además, no hay a priori una fórmula posible para formar un gobierno.