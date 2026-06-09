ZP: la corrupción es lo de menos

No les voy a hablar de la presunta implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en las investigaciones judiciales que llenan portadas, tertulias y horas de televisión. Para eso están los jueces, la policía y los periodistas, que averiguarán qué hay de cierto en ese océano de agendas, reuniones discretas, informes, registros y sospechas que se extienden cada día por el debate público. Pero asumamos por un momento que se demuestra su culpabilidad. Imaginemos además que se puede cuantificar el importe de sus ingresos obtenidos de manera ilícita, y que la cifra es alta. Altísima. Pensemos en decenas de millones de euros. 10, 20, o 30 millones de euros que hubiera obtenido indebidamente. Sería un escándalo mayúsculo, que merecería –por supuesto– una condena y la restitución de esas cantidades. Y sin embargo… en el caso de ZP, eso sería lo de menos.

La historia suele recordar a los gobernantes por una gran decisión. A unos por una guerra, a otros por una reforma y a otros por una crisis. Zapatero corre el riesgo de ser recordado por algo bastante más profundo: por haber inoculado en la política española una forma de entender el poder basada en la disolución progresiva de los límites, los consensos y las lealtades compartidas. No por un escándalo concreto, sino por una manera de gobernar que convirtió la fragmentación en la forma de hacer política.

Pasaré de puntillas sobre la crisis económica de 2008. Aquello pertenece ya a la arqueología de los desastres nacionales. Mientras el paro crecía, el crédito desaparecía y las empresas desaparecían, el Gobierno seguía distribuyendo un ficticio optimismo institucional. Hasta que la realidad, que tiene la desagradable costumbre de ignorar los discursos oficiales, irrumpió en escena y obligó al presidente a anunciar el mayor ajuste social de nuestra democracia. Fue una secuencia casi literaria: primero la negación, después la rectificación y finalmente la factura. Pero las crisis pasan. Los números envejecen. Las estadísticas acaban amarilleando en las hemerotecas. Lo que permanece son las transformaciones políticas. Y ahí aparece el verdadero Zapatero: no el gobernante que no vio venir una recesión, sino el político que parecía contemplar España como un experimento de plastilina institucional, convencido de que la realidad terminaría adaptándose a sus deseos si se la rodeaba de suficientes eslóganes, suficientes sonrisas y suficientes apelaciones al progreso.

Una de sus contribuciones más dañinas fue sustituir la cultura del acuerdo, o por lo menos de la tolerancia, por la política del veto. El laboratorio de aquel cambio fue el Pacto del Tinell de 2003, que se produjo incluso antes de que llegara a Moncloa. Aquel documento no era simplemente un acuerdo parlamentario. Era una declaración de principios. No se trataba de construir mayorías, sino de declarar ilegítima a media España. El viejo sistema de pactos de Estado fue sustituido por una lógica de cordones sanitarios a la derecha que acabaría permeando por toda la política nacional como una humedad ideológica. La idea era sencilla y profundamente corrosiva: había españoles aptos para gobernar y españoles condenados a ser excluidos aunque ganaran las elecciones. A cambio de conservar el poder, el socialismo inició una dependencia creciente de fuerzas nacionalistas cuyo objetivo declarado consistía precisamente en debilitar la nación que les permitía existir políticamente. Pocas paradojas resumen mejor aquellos años: cuanto más cuestionaban algunos socios la existencia de España, más necesarios se volvían para gobernarla.

La reforma del Estatuto de Cataluña fue probablemente la obra maestra del farsante. Zapatero poseía una habilidad singular para envolver cambios de enorme alcance político en el papel celofán de la moderación administrativa. Se hablaba de modernización cuando se discutía la naturaleza misma del Estado. Se invocaba el diálogo cuando se estaba alterando el equilibrio constitucional. Se prometía convivencia mientras se sembraban las bases de futuros conflictos. El texto pretendía introducir por la puerta lateral conceptos incompatibles con la Constitución. Allí donde el artículo 1.2 establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, el Estatuto hablaba del pueblo de Cataluña como sujeto político y jurídico soberano. Era una contradicción tan evidente que resultaba difícil decidir si aquello era una imprudencia política o una chapuza jurídica. Probablemente ambas cosas.

Cuando el Tribunal Constitucional corrigió parte de aquellos excesos, el zapaterismo reaccionó como suele hacerlo quien confunde sus deseos con la realidad: culpando al árbitro. Durante años se había alimentado la ficción de que cualquier límite constitucional era negociable, de que toda reivindicación nacionalista acabaría encontrando acomodo y de que la ley terminaría adaptándose a las necesidades de quienes aspiraban a desbordarla. Pero cuando la realidad jurídica se impuso finalmente a la fantasía política, llegó una frustración proporcional al engaño. De aquella decepción nacieron el procés, las urnas de cartón, las declaraciones unilaterales de independencia, un presidente fugitivo instalado en Waterloo y una amnistía que hoy vuelve a dividir a los españoles.

Confieso que me he acostumbrado a escuchar toda clase de extravagancias en la política española. He oído hablar de ejércitos sin armas, de repúblicas coronadas y de otros prodigios semánticos que harían sonrojar a un diccionario. Pero pocas expresiones resumen mejor una época que la de "independentismo constitucional". Es un oxímoron tan perfecto que casi merece protección patrimonial. Es aquí donde está la esencia de Zapatero: la fe casi mágica en que los problemas podían resolverse cambiándoles el nombre. Que los límites desaparecen si se retoca el lenguaje. Que las contradicciones dejan de serlo cuando se envuelven en una fórmula ingeniosa. Allí donde la tradición liberal veía ciudadanos iguales ante la ley, Zapatero prefirió contemplar identidades colectivas, agravios hereditarios y singularidades permanentes. Sustituyó la ciudadanía por la identidad, la igualdad por la diferencia y el individuo por el territorio. A partir de ahí, todo lo demás vino rodado. Convencido de que el nacionalismo podía saciarse mediante concesiones sucesivas, ignoró una lección que la historia española llevaba décadas enseñando: el nacionalismo rara vez considera suficiente lo obtenido porque convierte cada cesión en un punto de partida para la siguiente. Su combustible no es la satisfacción, sino la reivindicación permanente.

La misma lógica inspiró la Ley de Memoria Histórica. Allí donde la Transición había intentado cerrar una herida para hacer posible la convivencia, Zapatero decidió convertir el pasado en un actor político permanente. Parecía haber llegado a la conclusión de que los españoles discutían poco sobre la Guerra Civil y que convenía devolverla al centro de la conversación nacional. Había que reescribir la memoria.

España se puede recuperar del desastre económico en que nos metió ZP. Incluso de lo que pudiera haber robado. Pero está resultando mucho más difícil recuperarnos de los estragos que creó en lo moral, político e institucional. La historia probablemente no lo juzgará por los titulares de hoy, sino por las consecuencias de una forma de hacer política que fue debilitando los vínculos de confianza que mantienen unida a una nación. Porque los países no suelen romperse de golpe; se erosionan lentamente cuando las diferencias pesan más que lo compartido, cuando la identidad sustituye a la ciudadanía y cuando el agravio se convierte en motor político. La gran paradoja de Zapatero es que pretendió pasar por ser un modernizador y acabará ocupando un lugar muy distinto en la memoria colectiva: el del dirigente que convirtió la fragmentación en un método de gobierno y que, en nombre del diálogo, contribuyó a ensanchar las fracturas más profundas de la España democrática. Porque dividir una sociedad es fácil; lo difícil es volver a coserla. Y las costuras que se rompen desde el poder suelen tardar generaciones en repararse. En España aún estamos pagando las suyas.