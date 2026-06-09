La bendición de un tren llega al Consejo de Ministros y desata el enfado de Puente: "Me parece de bastante mal gusto"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha expresado este martes su malestar tras una de las preguntas formuladas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La pregunta estaba relacionada con la seguridad ferroviaria en España y con un gesto simbólico realizado días antes por un representante de la Iglesia católica.

El contexto venía marcado por la reciente bendición de un tren de la operadora Iryo por parte del secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, en el marco de un viaje vinculado a la visita del papa León XIV a España. Durante ese acto, el religioso pidió: "Aparta, señor, de sus recorridos todo peligro, imprudencia o accidente, protege a los viajeros en cada trayecto y haz que lleguen felizmente a su destino, que quienes suban a este tren experimenten siempre tu cercanía".

Esto no es IA, es un acto de bendición hoy por parte de los obispos del tren IRYO por la visita del papa León XIV. Esperpento nacional. pic.twitter.com/njJ7Z4UnJZ — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) June 9, 2026

El periodista ha planteado si este tipo de actos podían interpretarse como una señal implícita de riesgo en el sistema ferroviario, lo que ha provocado una reacción inmediata del ministro. Puente ha calificado la pregunta como inapropiada.

"Me parece de bastante mal gusto"

El titular de Transportes ha afirmado: "Esta pregunta me parece de bastante mal gusto. Primero, porque dudo que los obispos ejerzan el papel de brujos y exorcicen un tren antes de subirse. Es una afirmación que no creo que se corresponda con la realidad".

A partir de ahí, como siempre, ha salido en defensa de la red ferroviaria y ha amparado la solidez del sistema, subrayando que se encuentra al nivel de otros países europeos de referencia como Alemania o Francia. Según su intervención, la probabilidad de accidentes graves en tren es extremadamente baja, aunque no inexistente.

Puente ha insistido en que el transporte ferroviario es uno de los más seguros del mundo y ha añadido que, a su juicio, no se trata de un sistema que genere temor entre los usuarios en condiciones normales de operación.

Puente ha cerrado su intervención afirmando: "Es más seguro que viajar en coche. Y creo que nadie cuando se sube al coche piensa que se va a matar".

Incidencia grave en Rodalies de Barcelona

Paralelamente a la polémica, la operativa ferroviaria ha vivido una nueva incidencia relevante en la red de cercanías de Barcelona. La circulación en toda la red de Rodalies de Barcelona ha quedado completamente interrumpida este martes al mediodía.

Según informaron ADIF y Renfe, el fallo se produjo a las 12:25 horas debido a una avería en los sistemas de regulación del tráfico ferroviario. Esta incidencia obligó a detener todos los trenes por motivos de seguridad mientras los técnicos trabajaban en la recuperación del servicio.

El problema afectó a múltiples líneas de la red, entre ellas R1, R2, R3, R4, R8, R11, R14, R15, R16, R17, RG1, RL3, RL4, RT1 y RT2, generando una paralización casi total del sistema de cercanías.

La interrupción coincidió con una jornada de elevada movilidad en Barcelona debido a la visita del Santo Padre, lo que incrementó la complejidad del episodio.