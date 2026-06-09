La cloaca del PSOE veía cloacas por todas partes. De hecho, veía todas las que no hay, pero no veía la suya. Es más, fraguaba sus ataques directamente ante el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Libertad Digital ha tenido acceso a la denuncia trasladada por uno de los abogados de la cloaca de Santos Cerdán y Leire Díez al fiscal general en ejercicio en aquel momento, el delincuente condenado en firme por el Tribunal Supremo, García Ortiz. Se trata de la denuncia con la que pretendían tumbar a la juez Biedma y a todo un largo listado de magistrados. La juez Biedma es la magistrada que ha instruido la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, David. Y, en esta denuncia, la cloaca llegó a abrir la puerta a una investigación de la Fiscalía General sobre todo el anterior Consejo General del Poder Judicial. Una de sus frases deja constancia del ataque masivo que planteaban: "Asimismo, durante años han estado protegidas por el anterior CGPJ que ha avalado cualquier decisión de estas personas atacando a abogados y ciudadanos e incluso magistrados en ejercicio como ha sido mi caso, por el mero hecho de que los abogados y ciudadanos ejerciten las acciones legales que entendían precedentes".

La denuncia fue impulsada, tras detallar su plan con la cloaca, por el exjuez Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, expulsado de la carrera judicial por maltrato psicológico a su entonces mujer, que no era otra que la juez Biedma.

El Tribunal Supremo confirmó en noviembre de 2022 la expulsión de la carrera judicial de Luis José Sáenz de Tejada, titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Ciudad Real hasta ese momento, al ser condenado a 2 años y 9 meses de prisión por maltrato psicológico a su expareja, Biedma.

Él era el autor de la denuncia remitida al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y en ella acusaba a la jueza instructora del caso "hermanísimo" de los siguientes delitos. "Sin perjuicio de una más depurada calificación jurídica, denuncio la comisión de los siguientes delitos:

ORGANIZACIÓN CRIMINAL, PREVARICACIÓN CONTINUADA, FALSIFICACIÓN EN DOCUMENTO PÚBLICO COACCIONES, DELITO CONTRA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA DEFENSA LETRADA, DESVIACIÓN DE PODER, REVELACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA, DELITO CONTRA EL DERECHO A LA INTIMIDAD, TORTURAS Y DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL, REPRESALIAS CONTRA DENUNCIANTE REPRESALIAS CONTRA RECUSANTE. TRÁFICO DE INFLUENCIAS.

La motivación de la denuncia afirma que "siendo magistrado de carrera denuncié la corrupción judicial en un juzgado de Badajoz que afectaba a una juez y a un abogado, pareja de la misma. Lo que creía era un caso puntual enseguida pude comprobar que se trataba de una verdadera organización. La misma sigue operando a día de hoy e involucra a varios magistrados (familiares y amigos entre ellos) y a varios abogados (también familiares y amigos de los magistrados)".

Casualmente, detallaba prácticas que aparecen sin matices en la instrucción de su cloaca: "Lo primero señalar, que estos señores no dudan en denunciar, amenazar y coaccionar incluso a los magistrados de la Audiencia Provincial cuando estos dictan resoluciones que a ellos no les parecen correctas, tal y como veremos […]. Se persigue ilegalmente y de manera secreta a los ciudadanos y abogados que instan acciones judiciales "no convenientes" para algún miembro del grupo o clientes de los allegados, hasta acabar con dichos abogados y ciudadanos".

El ataque era masivo: "Los miembros fundamentales de este grupo son: Emilio García-Cancho, juez decano de Badajoz y titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Badajoz (antes era miembro de la Sala de Gobierno del TSJ de Extremadura); Samantha Reynolds Barredo, magistrada del Juzgado de Violencia de Género antes y de Juzgado de Instancia ahora, esposa del anterior magistrado citado; Juan Antonio Díaz-Ambrona Cancho, abogado y primo de los dos anteriores; Marta Hernández Sánchez, magistrada del Juzgado de Instrucción nº 4 de Badajoz, amiga desde la escuela judicial de Emilio García-Cancho, sustituye legalmente en los procedimientos a Emilio García-Cancho cuando es "necesario". Y, como no, "Beatriz Biedma Rojano, magistrada del Juzgado de Instrucción nº 1 de Badajoz, amiga de los anteriores". Aún cargaba contra más: "Ester Sara Vila, magistrada del Juzgado de Instrucción nº 1 de Badajoz […]; Luis Romualdo Hernández Díaz-Ambrona, actual presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz y miembro de la Sala de Gobierno el TSJEXT […]; José Antonio Patrocinio Polo, anterior presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz y compañero del decano Emilio García-Cancho en la Sala de Gobierno del TSJ de Extremadura".

Y el ataque se extendía a "varios fiscales y abogados allegados que colaboran con estas personas. Asimismo, durante años han estado protegidas por el anterior CGPJ que ha avalado cualquier decisión de estas personas atacando a abogados y ciudadanos e incluso magistrados en ejercicio como ha sido mi caso, por el mero hecho de que los abogados y ciudadanos ejerciten las acciones legales que entendían precedentes".