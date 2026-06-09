La directora de la Guardia Civil aplaza su comparecencia en el Senado usando de excusa el dispositivo del Papa

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, no comparecerá finalmente este jueves ante la Comisión de Interior del Senado, donde había sido citada a petición del Partido Popular para dar explicaciones sobre sus contactos con la exmilitante socialista Leire Díez. La responsable del Instituto Armado ha alegado sus obligaciones en el dispositivo de seguridad desplegado con motivo de la visita del Papa a Canarias.

Según han informado fuentes del Partido Popular a Libertad Digital, González participará ese mismo día en distintos órganos de coordinación relacionados con la visita pontificia, lo que impide su asistencia a la Cámara Alta.

La comparecencia había sido solicitada con carácter urgente por el Grupo Popular tras las informaciones conocidas sobre las comunicaciones entre Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil.

Los populares reclaman explicaciones sobre esos contactos después de que la Unidad Central Operativa (UCO) revelara la existencia de conversaciones entre ambas. La citación estaba prevista para este jueves en la Comisión de Interior del Senado, aunque finalmente ha quedado aplazada.

El Gobierno alega razones de seguridad

Fuentes de la Guardia Civil han señalado que Mercedes González tiene previsto asistir tanto a la célula de seguimiento de la visita del Papa a las Islas Canarias como a una reunión del Consejo de la Guardia Civil.

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha defendido la ausencia de la directora general argumentando que las responsabilidades derivadas del operativo de seguridad deben tener prioridad.

"La seguridad de todo el operativo que se está llevando a cabo con la visita de su santidad el Papa requiere de todos y cada uno de los elementos de coordinación, entre ellos, obviamente, la directora general de la Guardia Civil", ha afirmado. Espadas también ha reprochado al Partido Popular que no tuviera en cuenta estas circunstancias al fijar la fecha de la comparecencia.

Una nueva fecha

El dirigente socialista ha asegurado que la comparecencia no queda descartada y que ambas partes mantienen conversaciones para acordar una nueva fecha. Según ha explicado, la intención es que Mercedes González pueda acudir al Senado una vez finalicen las obligaciones vinculadas al dispositivo de seguridad. "Será entonces cuando pueda atenderse esta solicitud, sin que se vea afectado el interés general", ha señalado.

Por su parte, según las fuentes del Partido Popular ya se ha acordado que la comparecencia de la directora de la Guardia Civil se produzca en la Comisión de Interior el próximo martes a las 16:00 horas.