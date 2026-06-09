El pasado viernes, antes de que trascendieran las anotaciones de la agenda de la denominada fontanera del PSOE, Leire Díez, en las que figuran las siglas "PS", el presidente del Gobierno aseguró desde Montenegro que "nunca he conocido ni se me ha informado sobre las andanzas de Leire Díez. Y nunca las hubiera tolerado". Una afirmación con la que Pedro Sánchez vinculó su palabra a cualquier eventual indicio que pudiera aparecer sobre un encuentro o contacto con la exdirigente socialista.

"El presidente nunca ha conocido, ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado", ha calcado este martes la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz reprodujo casi literalmente las palabras pronunciadas por Sánchez el pasado viernes, añadiendo un matiz: que el jefe del Ejecutivo nunca se ha reunido con ella.

Una estrategia muy similar a la desplegada por el Gobierno respecto a los encuentros entre la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y Leire Díez. En un primer momento, el Ejecutivo, a través del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó esas reuniones. Posteriormente, la UCO acreditó que fueron tres.

Pese a ello, fuentes gubernamentales aseguran mantener su plena confianza en González, que ha decidido aplazar su comparecencia en el Senado por el caso Leire debido al dispositivo organizado con motivo de la visita papal. Su comparecencia queda fijada para el próximo 15 de junio.

En ningún caso el Ejecutivo contempla relevarla de su cargo. Defienden que su trabajo es "impecable" y sostienen que la polémica no supondrá un desgaste para su posición. De hecho, en el Gobierno tratan de diferenciar entre reuniones formales e informales y apelan a los "matices" que concurren en cada caso.

Citación de Narbona

Respecto a la citación como testigo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a raíz de una conversación localizada por la UCO de la Guardia Civil entre ella y Leire Díez el 24 de abril de 2024, coincidiendo con la publicación de la conocida Carta a la Ciudadanía de Pedro Sánchez, en La Moncloa han optado por marcar distancias. Según los informes incorporados al procedimiento, Díez planteaba la necesidad de "reconducir" los ataques contra el presidente del Gobierno, ofrecer "ayuda cualificada" y "dar la vuelta al asunto como una tortilla".

"Como siempre máxima colaboración y lo que tiene que ver con el PSOE desde esta mesa me van a permitir que me limite a respetar y corresponde al PSOE", ha tratado de zanjar Saiz. Una afirmación que contrasta con la frecuente interrelación que el propio Ejecutivo establece entre la acción del Gobierno y la del partido cuando considera oportuno hacerlo, incluso desde el Consejo de Ministros.

En privado, fuentes gubernamentales describen a Narbona como una persona "seria" y aseguran que en ningún caso la imaginan involucrada en asuntos relacionados con Leire Díez. También minimizan las actuaciones de la exdirigente socialista, a la que califican con ironía de "matajarris" y cuyas maniobras consideran, en términos jurídicos, una suerte de "tentativa inidónea", poniendo como ejemplo tratar de matar a una persona con una pistola de agua.

En cualquier caso, sostienen que nadie ha contactado con Narbona para pedirle explicaciones sobre su relación con Díez. Y añaden que, en todo caso, "no es ilegal hablar con la exdirigente socialista".