PP y Vox advierten a Sánchez: "El Papa no le salvará del calvario judicial, que deje de esconderse tras las sotanas"

"El hantavirus, la visita del Papa, el Mundial de fútbol... todo le sirve al presidente para ir ganando semanas y desviar el foco de la corrupción", apuntan algunos diputados de la derecha después de escuchar el discurso de León XIV en el Congreso. Cada grupo interpretó las palabras del Pontífice según sus propios intereses y ninguno se sintió interpelado cuando habló de la "polarización".

De ahí que, desde este martes, la batalla política regrese al cauce habitual de los últimos días, después de unas horas de "tregua" en las que el Parlamento dejó de ser escenario habitual del permanente choque político para acoger el aplauso, casi unánime, de los principales partidos de la Cámara al Papa. "Sánchez no podrá seguir escondiéndose detrás de las sotanas", advierten en Vox. "Mañana volveremos a la carga como oposición", trasladan en el PP.

Mientras la izquierda quiso ver en las palabras de León XIV críticas a los acuerdos entre PP y Vox, a sus formas y su lenguaje, la derecha recuerda que fue Sánchez el que levantó un muro entre españoles al inicio de la legislatura. El respiro que proporcionó la cita de este lunes en las Cortes no duró ni dos horas, a pesar de que algunos diputados agradecían haber dejado al margen el choque político por un momento.

Como muestra, las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal nada más salir del Hemiciclo. "En nuestro país tenemos un déficit de respeto a las instituciones y un déficit todavía mayor de respeto a las convicciones", dijo el líder del PP al valorar el discurso del Papa; "este mismo Parlamento (que ha acogido hoy al Papa) sostiene una mafia corrupta que se ha instalado en el Gobierno", criticó el líder de Vox. Ni un minuto, por tanto, de tregua.

La agenda judicial más inmediata

Esta semana se espera la sentencia sobre el caso Koldo, y la que viene están previstas las declaraciones como imputados de José Luis Rodríguez Zapatero y Begoña Gómez. Un "calvario judicial" que seguirá desgastando al Gobierno, a pesar de que el viaje de Su Santidad le haya permitido desviar el foco por unos días y ganar algo de aire en medio del huracán.

Los viajes internacionales también facilitan que Sánchez pueda huir de la actualidad diaria, respondiendo apenas alguna pregunta breve sobre la corrupción cuando ya no tiene más remedio. El próximo día 24, el presidente acudirá al Congreso para intentar extenderse algo más, pero la experiencia demuestra que no responderá a las cuestiones que le plantee la oposición, ni a las dudas sobre su implicación en la cloaca del PSOE, los negocios de Zapatero o los de su mujer.

Después, concluirá el periodo de sesiones y, con él, la actividad parlamentaria habitual, que no regresará hasta la vuelta de las vacaciones de verano. Dos meses más de cierto alivio para un Ejecutivo que cuenta cada uno de los días que logra sobrevivir, con permiso de los socios que acaban modulando su mensaje cada vez que elevan algo el tono, conscientes de que cualquier alternativa para ellos puede ser más perjudicial.