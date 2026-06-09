Sumar se desmorona en pleno proceso de reconstrucción: acusan a la coordinadora general de acoso laboral

La hasta ahora secretaria de Organización de Movimiento Sumar, Laura Moreno, ha presentado su dimisión apenas un año después de asumir el cargo. Moreno era la número dos de Lara Hernández, sucesora de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, al frente de la coordinación general del partido. Su salida se suma a una larga lista de bajas en la formación, entre ellas las de Elizabeth Duval, David Comas —a quien sustituyó en marzo del pasado año— y el diputado Carlos Martín Urriza, la otra cabeza de la dirección bicéfala de Sumar, que renunció al cargo alegando motivos personales.

La marcha de Moreno, que seguirá formando parte del Grupo hasta que finalice el mandato, supone un nuevo revés para el proyecto político de Yolanda Díaz y evidencia las crecientes tensiones internas que atraviesa el socio minoritario del Gobierno. Además, su renuncia ha venido acompañada de una denuncia ante la Comisión Antiacoso del partido por presunto acoso laboral de Lara Hernández a varios trabajadores de la organización.

"He sufrido un deterioro en mi salud mental por defender un proyecto que, quizá, por encima de mí, casi nadie se creía. Haberlo sabido me habría evitado la ansiedad crónica, la medicación y el tratamiento. Y no soy la única. En este momento, está en marcha una investigación interna interpuesta por seis altos dirigentes institucionales y orgánicos que pudieron observar comportamientos preocupantes de la cocoordinadora hacia algunos trabajadores", afirma Moreno en la misiva con la que ha comunicado su salida.

Sobre esta situación también se ha pronunciado en redes sociales la exsecretaria de Comunicación, Elizabeth Duval, quien ha cargado duramente contra Hernández y ha avivado aún más la polémica en torno a la dirección del partido.

Por ser más concreta: Lara Hernández, que lleva meses vulnerando los estatutos, con una investigación abierta por acoso laboral, acusada de fraude en primarias internas por su propia exsecretaria de Organización, debería dimitir y no presentarse a la siguiente Asamblea de Sumar. https://t.co/B5KeM2NvAm — Elizabeth Duval ☀️ (@_elizabethduval) June 9, 2026

"Yo dimití como coordinadora de Comunicación de Sumar hace ya más de un año. En el año transcurrido desde entonces, han dimitido: la secretaria de Organización, el secretario de Comunicación y hasta el cocoordinador general. ¡Me pregunto quién será responsable del destrozo!", ha escrito Duval en sus redes sociales. A continuación, ha señalado directamente a la dirigente de Sumar: "Lara Hernández lleva meses vulnerando los estatutos, con una investigación abierta por acoso laboral, acusada de fraude en primarias internas por su propia exsecretaria de Organización, debería dimitir y no presentarse a la siguiente Asamblea de Sumar", concluye.

La exsecretaria de Comunicación ya abandonó la formación hace poco más de un año, cuando criticó abiertamente la deriva que, a su juicio, estaba tomando el proyecto político impulsado por la vicepresidenta segunda del Gobierno.

La crisis interna estalla, además, a pocas semanas de la Asamblea de Sumar que se celebrará en julio y en la que previsiblemente se abordarán cambios en la estructura de dirección del partido.