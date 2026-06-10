Vuelta a la memoria de España

Magistral fue el discurso del Papa a las Cortes Generales (sic). Hizo coincidir Ocasión y Fortuna. Las dos se pintan con un ligero mechón, nunca más de tres pelos, al frente y una enorme calva. Se agarró bien, extraordinariamente bien, León XIV a la suerte —ocasión más fortuna— que le brindaban las Cortes Generales. Llevó a cabo la mayor crítica que se ha hecho a ese espacio público-político desde la muerte de Franco hasta hoy. Hay un modelo, y sólo un modelo, para el funcionamiento de la ciudad de los hombres que no es otro que la ciudad de Dios. El resto es jungla. El ejemplo está a la vista: una banda de salteadores y ladrones desgobierna España. La tiranía de Sánchez tiene en estas Cortes su principal sustento, porque se legisla al margen de la Historia de España, de la persona humana y del bien común. He ahí la esencia de un extraordinario discurso al servicio de la comunidad política.

Entre todos los temas tratados, perfectamente unidos y ensamblados en esta pieza política, destaco la crítica al abandono de la Historia de España por parte de estas Cortes Generales, en particular, y de todas las instituciones políticas en general. El abandono, sí, de España fue el hilo conductor de esta singular arenga política. León XIV ha dado donde más duele. La negación de la Nación española es la enfermedad principal de todo el tejido político, social y cultural del Reino de España. Es menester recuperar la genuina memoria de nuestro país, sencillamente, porque "España posee —dice el Papa— una memoria particularmente rica", cuyo principal fruto "es haber unido la acción histórica con la lucidez de la razón moral." La "política" sin moral es, repito, la vuelta a la jungla. Al salvajismo. Ahí estamos. Sin Nación y sin moral, vamos al precipicio. O retornamos a la Historia de España y su vínculo con la cultura católica o persistimos en abandonarnos al desgobierno de las bandas mafiosas.

Vuelta a la Historia, sí, de España. Vibraba en cada una de las frases del Papa esa pasión por el pasado español. Hacerlo actual fue su principal afán. Se trata, otra vez, de transformar las energías y fuerzas de la historia de una gran Nación en potencias y capacidades de las personas. La Historia de España, ay, es algo más que una cosa erudita y fría, no es un factor muerto que tuvo su época, ni tampoco es un conjunto de errores y maldades de las que tengamos que renegar, sino que es algo grandioso, como demostró el Papa, que mueve el corazón de los hombres, alienta su sentimiento, y sigue teniendo vida como madre de lo actual.

León XIV fue al centro del debate político. Se agarró con coraje e inteligencia a los tres pelos que le quedan a las Cortes Generales para construir un relato formidable contra las leyes injustas de un gobierno tiránico. Retornó el Papa a los dos grandes intérpretes intelectuales del cristianismo, san Agustín y santo Tomás, a través de la recuperación para aquí y ahora de Francisco de Vitoria, uno de los más grandes pensadores de España. Francisco de Vitoria, maestro de los maestros de la Universidad de Salamanca, es, en cierto sentido, la suma de Agustín y Tomás para el cristianismo moderno. Creó una maravillosa teoría del Estado nacional y supranacional difícilmente superable en nuestro tiempo. Al lado de su Derecho de Gentes, una de sus más felices invenciones, las instituciones internacionales como la ONU, o el mal llamado "derecho internacional", son pálidos reflejos de un grandioso edificio llamado Bien Común.

Ni el estilo, ni la forma, ni el contenido de esta plática del Papa tuvo nada que ver con la del primer día en el Palacio Real. Aquí, ante las Cortes Generales, León XIV fue fiel heredero de León XIII: respetó con inteligencia mundana y sensibilidad cristiana el orden político instituido, surgido de la Constitución del 78, pero fue implacable en la crítica a las leyes injustas que de allí surgen o pudieran surgir, empezando por la legislación sobre el aborto que se prepara en el Congreso de los Diputados, cuya intención principal es transformar, se dice pronto, un delito en un "derecho".

Dice León XIV:

"En este sentido, si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona. Por eso, la grandeza moral de una nación se manifiesta, sobre todo, en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad."

En fin, la pérfida intención de hacer pasar un delito por un "derecho" no es sólo una concreta y dramática prueba de una "civilización" a la deriva, casi asilvestrada, sino que también debería ser un estímulo para tomarse muy en serio la agustiniana propuesta de León XIV: la ciudad de Dios, sí, sigue siendo el modelo para que funcione la ciudad de los hombres. Si nuestra "civilización" no quiere caer en el precipicio al que nos conducen unas bandas de políticos sin moral alguna, capaces de cometer las mayores barbaridades para mantenerse en el poder, es menester volver al modelo cristiano de Agustín.