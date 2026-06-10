Carlos Cuesta ha analizado en su editorial de La noche de Cuesta las últimas revelaciones sobre los contactos entre la Fiscalía General del Estado y Leire Díez. Según Cuesta, estas reuniones constituyen una nueva prueba de la penetración de la denominada la cloaca en las principales instituciones del Estado. Cuesta ha explicado que los indicios conocidos en los últimos días apuntan a una actuación coordinada que habría afectado tanto a la Guardia Civil como al Ministerio Público.

Cuesta ha recordado que las informaciones que relacionan a antiguos responsables de la Dirección General de la Guardia Civil con las actividades atribuidas a Leire Díez. Y es que la implicación de distintos cargos en diferentes etapas demuestra que no se trató de hechos aislados. "La actuación de la cloaca fue a lo largo de mucho tiempo. Fue plenamente estructural", ha afirmado. También ha subrayado que una continuidad de ese tipo "tiene que tener un mando por encima que marque esa continuidad".

Proteger a Pedro Sánchez

Ha insistido en que se trata de "explosión institucional" que se ha producido en el seno de la Guardia Civil y que ahora se estaría produciendo una segunda explosión en la Fiscalía General del Estado. Ha recordado que la propia institución ha reconocido reuniones con Leire Díez. "La Fiscalía es el organismo que pagamos todos para que persiga el delito y, por lo visto, hubo reuniones con quien se había convertido en toda una fábrica de delitos", ha argumentado.

La admisión de esos encuentros no responde a un ejercicio de transparencia, sino a la existencia de pruebas que obligaban a reconocerlos. "No porque se hayan vuelto buenos y lo estén confesando, sino porque saben que hay pruebas. Están cazados", ha apuntado. Ha advertido que la contaminación de los máximos responsables puede repercutir en el funcionamiento de toda la institución. "Si contaminas la cabeza, puedes contaminar una muy buena parte de todos los fiscales", ha comentado.

En ese sentido, ha abordado la connivencia de aquellos fiscales que se han limitado a solicitar el archivo o la paralización de las investigaciones sin promover diligencias propias. "¿Han pedido alguna diligencia de investigación? Ni una" ha añadido.

Cuesta ha planteado que las distintas actuaciones conocidas en la Guardia Civil, la Fiscalía y el entorno del PSOE apuntan hacia una misma dirección política. "La cloaca tenía que tener un mando absolutísimo", ha dicho. También ha agregado que el único cargo con capacidad para influir simultáneamente en todos esos organismos sería Pedro Sánchez. "¿Se les ocurre algún nombre que no tenga como siglas P.S.? Porque a mí no se me ocurre ninguno", ha manifestado.

Carlos Cuesta ha defendido que los acontecimientos relativos a los casos de corrupción que azotan al Gobierno de Pedro Sánchez dibujan un escenario de creciente deterioro institucional. "La cloaca ha penetrado. La cloaca es una realidad", ha relatado. A su vez, ha reclamado que se depuren responsabilidades y la necesidad de una profunda regeneración de las instituciones.

Ha subrayado que "hoy ha saltado por los aires la Fiscalía General". El conjunto de escándalos del PSOE tienen un denominador común: la protección política del entorno del presidente del Gobierno. "Todos ellos tenían la orden de proteger al único que tenía capacidad para ordenar todo lo que estamos viendo: Pedro Sánchez Pérez-Castejón", ha concluido.