Cayetana Álvarez de Toledo retrata al PSOE: "El velo es el símbolo de una ideología que niega la libertad"

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha acogido este miércoles un tenso debate en el que la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha protagonizado una de las intervenciones más incisivas contra la posición del Gobierno de Sánchez en política exterior. La sesión, convocada para debatir una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre sanciones a colonos israelíes en Cisjordania, ha servido para abordar la situación de la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, activista iraní encarcelada por el régimen de Teherán.

Cayetana Álvarez de Toledo ha abierto su intervención señalando que "doy por hecho que todos votaremos a favor de esta PNL. ¿Quién puede negarse a pedir la liberación de una Premio Nobel de la Paz?". Álvarez de Toledo ha recordado que Mohammadi acumula 13 detenciones, condenas de hasta 44 años de cárcel y 154 latigazos, y que en los últimos meses ha sufrido un infarto y un episodio de pérdida de conocimiento al que el régimen iraní se negó a dar atención médica porque la activista se negó a ponerse el velo.

Contra el PSOE

La diputada ha reflexionado sobre las limitaciones del derecho internacional. "¿Dónde estaba el derecho internacional mientras Irán ejecutaba a más de 1.600 personas el año pasado?", ha preguntado. También ha explicado que "el derecho internacional protege a los Estados, los derechos humanos protegen a las personas. Y cuando el primero se sobrepone a los segundos, deja de ser derecho". La diputada ha subrayado que invocar la soberanía de un Estado que oprime a su propia población "no es escrúpulo jurídico, es complicidad".

Al conectar el caso iraní con la política de igualdad en España, ha argumentado que el PP propuso prohibir el burka en España y que el PSOE votó en contra. "El velo no es una prenda, es el símbolo de una ideología que niega a las mujeres la libertad y hasta la vida", ha aseverado. Ha añadido que "pedir la liberación de Narges Mohammadi y defender en España el símbolo de la ideología que la encarcela es pura contradicción". La hipocresía del Ejecutivo de Sánchez reproduce, pues, los males del relativismo cultural. "El relativismo cultural es la coartada de las bellas almas para abandonar a los más vulnerables", ha expresado Álvarez de Toledo.

José Luis Rodríguez Zapatero también ha sido objeto de las críticas de Álvarez de Toledo, pues ha descrito cómo operan del mismo modo todas las dictaduras. En ese sentido ha relacionado el caso de Mohammadi y la opositora venezolana María Corina Machado: "Son la misma causa". Y es que ha destacado la "insólita complicidad del Gobierno de España con el chavismo". En concreto, ha acusado a Zapatero de haber blanqueado a torturadores mientras se presentaba como "paladín de los derechos humanos". "Pronto sabremos si esa intimidad antidemocrática tiene consecuencias penales", ha advertido.

Su intervención ha concluido con la petición de que España implante una doctrina en política exterior que trascienda los meros gestos habituales en la cartera que encabeza José Manuel Albares. Esa línea de acción debería contener la máxima presión sobre el régimen iraní, un calendario electoral inmediato en Venezuela y elecciones libres en Cuba. "Entre las palabras y los hechos de quienes sostienen este Gobierno todavía media un abismo. Ciérrenlo. Porque también en política exterior, señorías, lo moral es lo eficaz", ha concluido.