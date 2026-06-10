La titular de Defensa es objeto de otras dos preguntas de los populares, según consta en la relación de cuestiones registradas por los distintos grupos parlamentarios para ese Pleno de control.
Además de la que le dirige la diputada Sofía Acedo sobre su papel en el Ejecutivo, en el que ocupa la misma cartera desde 2018, también el portavoz en la Comisión de Defensa, Carlos Rojas, busca debatir con ella, en su caso, para que le explique si la política de Defensa del Gobierno es "coherente".
Borja Sémper, ha criticado al ministro Ernest Urtasun, al que ha acusado de mantener "el silencio más cómodo para Sánchez" en relación con los casos de corrupción surgidos en las últimas semanas.
Desde el Ministerio de Cultura han rechazado esas acusaciones y han defendido que han exigido al PSOE explicaciones y la adopción de medidas en distintos ámbitos.
El portavoz del PP, Borja Sémper, ha comenzado su intervención señalando que "para que no le acusen de hacer ruido", ha querido aclarar una serie de cuestiones relacionadas con el PSOE. En ese sentido, ha recordado que los dos secretarios de organización actualmente encarcelados pertenecen al Partido Socialista, así como ha subrayado que José Luis Rodríguez Zapatero no forma parte del PP ni Leire Díez "arreglaba la grifería de Génova".
Sémper ha añadido que la gerente imputada también es del PSOE y ha aludido a expresiones como "fachas con toga" que habrían surgido desde el entorno socialista.
La portavoz de Vox, Pepa Millán, ha reprochado al ministro Félix Bolaños que todos los miembros del PSOE están "salpicados por la corrupción". Ha acusado además al partido socialista de ejercer el poder como "una organización criminal" y de contar con el respaldo de Arnaldo Otegi, sosteniendo que "traicionan a los españoles".
El presidente del Gobierno ha vuelto a rechazar en el Congreso de los Diputados un adelanto electoral después de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestionara su continuidad al frente del Ejecutivo a raíz de los casos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE e incluso al entorno más próximo de Pedro Sánchez. "Señor P.S., si lo sabía todo tendrá que dimitir por corrupción y, si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente", ha arremetido Feijóo en la primera sesión de control al Gobierno desde que se conoció el sumario del caso Leire Díez. Por su parte, Sánchez ha dejado claro que no convocará elecciones hasta 2027 porque "los ciudadanos ya hablaron en 2023".
Durante el debate ha planeado de forma constante la figura de la denominada fontanera del PSOE y el contenido de sus agendas. El Partido Popular no quiere dejar pasar el momento de extrema gravedad política que, a su juicio, atraviesa el Ejecutivo. De ahí que Alberto Núñez Feijóo haya subrayado el escándalo que supondría que el presidente no hubiera tenido conocimiento de todo lo que rodeaba a su dirección política. "12 sumarios, 17 delitos y casi un centenar de imputados", ha comenzado el líder de la oposición, que ha acusado a Sánchez de ser el "indultor y financiador de una gestapillo". "¿No se cansa de tomarle el pelo a los españoles?", le ha preguntado.
La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha preguntado al ministro Félix Bolaños por qué el Gobierno no ha presentado querellas contra Leire Díez. En su intervención, ha exigido responsabilidades penales si el presidente del Gobierno conocía la existencia de las llamadas "cloacas del PSOE" y, en caso contrario, ha reclamado responsabilidades políticas, apelando a lo que ha calificado como la "propia doctrina" del Ejecutivo.
Álvarez de Toledo ha cuestionado además si la falta de acciones judiciales responde a "miedo o connivencia" y ha reprochado que la misma doctrina que, a su juicio, utilizó Sánchez para exigir la dimisión de Mariano Rajoy no se aplique ahora a sí mismo.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado en su respuesta a Miguel Tellado que jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han trabajado "sin ninguna injerencia" durante este periodo.
Bolaños ha contraatacado al PP al aludir a la denominada "Operación Kitchen", apuntando que el partido "tiene a sus espaldas" investigaciones con detectives privados, y ha rechazado las acusaciones populares pidiendo que no se "calumnie". "Yo no le difamo", ha zanjado.
El dirigente del PP, Miguel Tellado, ha señalado al ministro Félix Bolaños después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil visitara su ministerio, que —según ha dicho— "está en el ojo del huracán". Tellado ha reprochado al ministro su presencia en la visita del Papa en los últimos días y ha centrado su intervención en el caso de Santos Cerdán.
Además, ha criticado unas declaraciones atribuidas a Cerdán en las que se cuestiona la actuación de la Guardia Civil y de los jueces, al afirmar que su objetivo no es investigar delitos, sino "destrozar a personas".
La diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, ha preguntado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para asegurar la electrificación de viviendas e industrias, ante los retrasos en la planificación y la saturación de la red eléctrica. En su respuesta, Aagesen ha anunciado un paquete de actuaciones que incluye inversiones superiores a los 13.500 millones de euros y un real decreto para elevar el límite de inversión, con un incremento estimado de 7.700 millones.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este miércoles en el Congreso que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado de 2027 el martes 23 de junio.
La diputada del PP, Ester Muñoz, ha preguntado al Ejecutivo cuál es su posición respecto al poder judicial, si la de respetar los procedimientos o la de algunos ministros del Gobierno que, según ha señalado, lo critican públicamente.
En su respuesta, el ministro Cuerpo ha reprochado a la oposición que haya pasado dos años sin formular preguntas sobre este asunto y ha añadido que lo que ocurre ahora es que "no le gustan mis respuestas".
Pedro Sánchez ha defendido la ley de amnistía como una medida destinada a "reencontrarnos y perdonar y consolidar la democracia en nuestro país", asegurando que este tipo de decisiones molestan a determinadas élites. El presidente ha subrayado que el suyo es un Gobierno que sitúa los avances sociales como "hoja de ruta" y como parte de su "ADN" político.
La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha advertido a Pedro Sánchez de que tiene una "gran responsabilidad" para acabar con la situación de parálisis política y recuperar la agenda social y legislativa. Durante su intervención, ha señalado que, si el presidente quiere agotar la legislatura, deberá explicar "para qué" y dotarla de "un propósito".
🔴 Bildu insta a Sánchez a poner fin a la parálisis política
"Limitarse a resistir será un fracaso asegurado"pic.twitter.com/MmCN1N4Gpk— Libertad Digital (@libertaddigital) June 10, 2026
Pedro Sánchez ha rechazado las acusaciones de Miriam Nogueras sobre el supuesto incumplimiento con Cataluña y ha defendido la actuación de su Ejecutivo en materia de financiación autonómica. El presidente ha asegurado que su Gobierno ha transferido más de 160.000 millones de euros a las comunidades autónomas, ha planteado una quita de la deuda y ha impulsado una propuesta para reformar el sistema de financiación. "Este Gobierno cumple", ha zanjado desde la tribuna.
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha afeado a Pedro Sánchez que su Gobierno no haya ejecutado, a su juicio, las inversiones que "corresponden a Cataluña" en ninguno de los últimos años. Durante la sesión de control, ha denunciado que los ciudadanos catalanes "pagan impuestos de primera y reciben un trato de tercera", y ha reclamado al Ejecutivo que cumpla con sus compromisos con esta comunidad autónoma.
🔴 Nogueras reprocha a Sánchez la falta de inversiones en Cataluña
"Pagan impuestos de primera y reciben un trato de tercera"pic.twitter.com/gLotJTZIqc— Libertad Digital (@libertaddigital) June 10, 2026
Pedro Sánchez ha recurrido a los datos de afiliación a la Seguridad Social para contrarrestar las críticas de Alberto Núñez Feijóo sobre los escándalos que salpican a su partido. Lejos de entrar en el fondo de las acusaciones, el presidente ha defendido la situación económica y ha asegurado que España vive "el mejor momento de la historia democrática de nuestro país". Además, ha cargado contra el líder del PP, al que ha definido como "el peor jefe de la oposición de esta democracia".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha replicado a las críticas de Alberto Núñez Feijóo recordando que fueron los españoles quienes hablaron en las elecciones de 2023 y que volverán a hacerlo en 2027. "El problema no es que los españoles no tengan voz propia, el problema es que usted no la tiene", ha espetado al líder del PP. Sánchez también ha acusado a los populares de llevar "ocho años haciendo una oposición marrullera" y ha asegurado que el Ejecutivo seguirá gobernando "todos los años que quieran los españoles".
🔴 Sánchez reprocha a Feijóo su "hipocresía":
"El problema es que usted no tiene voz propia"pic.twitter.com/P9DSfAEX2T— Libertad Digital (@libertaddigital) June 10, 2026
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno de "tomarle el pelo a los españoles" y ha sostenido que deberá asumir responsabilidades políticas tanto si conocía los hechos que afectan a su entorno como si los desconocía. Además, ha criticado a los socios parlamentarios del Ejecutivo y ha preguntado a Sánchez "hasta cuándo va a estirar esta situación" antes de convocar elecciones.
🔴 Feijóo carga contra Sánchez:
"Zapatero era la joya de una trama internacional y usted no sabía nada. ¿No se cansa de tomar el pelo a los españoles?"pic.twitter.com/UPi3iohafX— Libertad Digital (@libertaddigital) June 10, 2026
La sesión de control al Gobierno ha comenzado este miércoles en el Congreso de los Diputados con un minuto de silencio en memoria de las dos últimas víctimas de violencia machista.
El Congreso debatirá este miércoles una moción del BNG que reclama la salida de España de la OTAN, su disolución y la denuncia de los acuerdos que permiten el uso de las bases de Morón y Rota por Estados Unidos, además de prohibir su presencia militar en España.
La iniciativa pide revertir el aumento del gasto en defensa y destinar esos recursos a políticas sociales, así como rechazar recortes en la PAC y la pesca en la UE. El BNG acusa al Gobierno de impulsar una "carrera armamentística" y critica el uso de fondos para modernización militar y apoyo a Ucrania.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha eludido responder a las preguntas de los periodistas sobre si conocía las reuniones mantenidas por Leire Díez. A su llegada al Congreso de los Diputados, Sánchez ha pasado de largo sin hacer declaraciones antes del inicio de la sesión plenaria.
El PSOE afrontará este miércoles en el Pleno del Congreso el debate de una iniciativa de sus aliados parlamentarios exigiendo el cierre del polígono militar de Tiro y Bombardeo de las Bardenas, en Navarra.
Se trata de una iniciativa firmada por Sumar, el socio minoritario del Gobierno, y los socios parlamentarios de Bildu, PNV y Podemos en la que reclaman al Ministerio de Defensa el cierre de este campo de tiro tras 75 años de actividad y que no renueve el contrato de arrendamiento cuando finalice su vigencia en 2028.
Para esta sesión de control han comunicado su ausencia un total de nueve miembros del Consejo de Ministros: la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y los responsables de Interior, Fernando Grande Marlaska; Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; Hacienda, Arcadi España; Transportes, Óscar Puente; Industria, Jordi Hereu; Agricultura, Luis Planas; Igualdad, Ana Redondo, y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
El Pleno del Congreso arranca este miércoles con el debate de una moción consecuencia de interpelación urgente presentada por Vox, en la que insta al Gobierno a detallar las medidas que prevé adoptar para garantizar la correcta educación de los alumnos en el sistema educativo español.
👉 Moción de @VOX_Congreso
📄 Texto: https://t.co/dYKmwz7zRD
☝️ Votaciones— Congreso (@Congreso_Es) June 10, 2026
Se requiere mayoría simple (más votos a favor que en contra) para que cada iniciativa se apruebe.
La iniciativa se dirige a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y centra el inicio de la jornada parlamentaria.
Bildu, socio parlamentario del Gobierno, pedirá a Pedro Sánchez que aclare qué medidas prevé para "dar sentido" a lo que queda de legislatura. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, repetirá una demanda similar a la anterior, aunque en un contexto político más tenso tras nuevas informaciones judiciales y sobre presuntas tramas vinculadas al entorno del Ejecutivo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, insistirá en reclamar la convocatoria inmediata de elecciones. Por su parte, Junts, a través de Míriam Nogueras, preguntará por la situación política en Cataluña en un clima de creciente presión parlamentaria.