El PSOE, forzado a retratarse en el Congreso sobre las dictaduras Iberoamericanas en pleno caso Zapatero

La Comisión de Exteriores del Congreso debate este miércoles una propuesta del PP en defensa de los presos políticos cubanos, firmada entre otros por la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, para forzar a los grupos, especialmente al PSOE, a que se posicione en relación a la dictadura castrista. La iniciativa pide, además, "reorientar la política española" en Iberoamérica, después de que se hayan destapado los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela.

Se trata de poner contra las cuerdas al partido de Pedro Sánchez, acorralado tras la imputación del expresidente, que debe declarar la próxima semana en la Audiencia Nacional. La Proposición no de Ley recoge una condena de la existencia de presos políticos cubanos, la exigencia de que sean puestos en libertad, además del respaldo y ayuda a la oposición cubana a todos los niveles, incluida su defensa en foros internacionales.

El PP pide denunciar ante la ONU, la UE y las Cumbres Iberoamericanas, como la que tendrá lugar en España el próximo mes de noviembre, la miseria que sufren los cubanos por el régimen dictatorial de los Castro y reclaman "reorientar la política exterior española en Iberoamérica".

Exigen que la "defensa de la democracia, los derechos humanos, los presos políticos y el Estado de Derecho sea un principio rector efectivo, verificable y no subordinado a afinidades ideológicas, intereses partidistas o cálculos diplomáticos de corto plazo", en clara alusión a las relaciones de Zapatero con Venezuela. De hecho, el Gobierno de Sánchez pretende invitar a la mandataria Delcy Rodríguez a la próxima Cumbre Iberoamericana, pese a estar sancionada por la UE.

La propuesta forzará a los grupos políticos a tomar posiciones, retratando no sólo al PSOE, acorralado judicialmente por el caso Plus Ultra y Zapatero, sino a los socios, que le siguen sosteniendo. Especialmente significativo será el voto del PNV en un momento en el que ha endurecido el tono contra el Ejecutivo por la corrupción, y cuando ya ha condenado en otras ocasiones la represión a los cubanos.