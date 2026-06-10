Feijóo exige elecciones a "P.S." y Sánchez dice que quiere quedarse hasta 2027 "y mucho más"

El presidente del Gobierno ha vuelto a rechazar en el Congreso de los Diputados un adelanto electoral después de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestionara su continuidad al frente del Ejecutivo a raíz de los casos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE e incluso al entorno más próximo de Pedro Sánchez. "Señor P.S., si lo sabía todo tendrá que dimitir por corrupción y, si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente", ha arremetido Feijóo en la primera sesión de control al Gobierno desde que se conoció el sumario del caso Leire Díez. Por su parte, Sánchez ha dejado claro que no convocará elecciones hasta 2027 porque "los ciudadanos ya hablaron en 2023".

Durante el debate ha planeado de forma constante la figura de la denominada fontanera del PSOE y el contenido de sus agendas. El Partido Popular no quiere dejar pasar el momento de extrema gravedad política que, a su juicio, atraviesa el Ejecutivo. De ahí que Alberto Núñez Feijóo haya subrayado el escándalo que supondría que el presidente no hubiera tenido conocimiento de todo lo que rodeaba a su dirección política. "12 sumarios, 17 delitos y casi un centenar de imputados", ha comenzado el líder de la oposición, que ha acusado a Sánchez de ser el "indultor y financiador de una gestapillo". "¿No se cansa de tomarle el pelo a los españoles?", le ha preguntado.

Pedro Sánchez ha respondido asegurando que "asume" sus errores, pero que "jamás voy a asumir su grado de hipocresía". A continuación, ha enumerado distintos casos de corrupción que afectaron al Partido Popular y ha vuelto a mencionar a "M. Rajoy", sin llegar a descartar que las anotaciones que aparecen en la agenda de la exmilitante socialista puedan guardar relación con él.

También recurriendo al habitual "y tú más", Sánchez ha replicado que él se sienta "en una sede en la calle Ferraz que no está pagada con dinero negro", pese a que el juez Santiago Pedraz mantiene aún bajo secreto una pieza separada del caso Leire Díez relacionada presuntamente con la financiación irregular del partido. El magistrado ha requerido todos los movimientos bancarios del PSOE correspondientes a los años 2024 y 2025.

"Nosotros seguiremos gobernando hasta 2027 y mucho más si quieren los españoles", ha insistido el presidente del Gobierno, tratando de reivindicar la gestión de su Ejecutivo. "Estamos en el mejor momento de la historia de este país y usted es el peor jefe de la oposición de la democracia".

En los pasillos del Congreso, los socialistas optan por no responder a las preguntas relacionadas con la exmilitante del PSOE, sobre la que fuentes del Ejecutivo llegaron a afirmar que "no es una Mata Haris" y que "no tenía capacidad de influencia". Al mismo tiempo, rechazan la posibilidad de que el PSOE pueda llegar a ser imputado.