El burdo exhibicionismo romántico del bebé diabólico y 'Pe Punto Ese Punto'

Si es usted, estimado lector, una de las 100 millones de personas que vio La Pasión de Cristo, recordará esa escena en la que Lucifer, interpretado por Rosalinda Celentano, sostiene a un bebé horripilante que guarda cierto parecido –el cierto es eufemístico– con María de las Mercedes Aizpurua Arzallus, periodista condenada y portavoz de EH Bildu. Con aquella escena, Mel Gibson pretendía mostrar cómo el Mal puede mancillar algo bueno. Tal y como declaró el propio cineasta: "¿Qué es más tierno y hermoso que una madre y un niño? El diablo lo toma y lo distorsiona un poco. En vez de una madre normal y un niño, tienes una figura andrógina cargando a un bebé viejo de cuarenta años con pelos en la espalda. Es raro, es impactante, es casi demasiado".

Siguiendo a Gibson, raro fue comprobar cómo este lunes, cuando saludó al Papa, la hagiógrafa de gudaris sanguinarios no vomitó verde ni su cabeza giró 180 grados, a lo Regan MacNeill. E "impactante" y "casi demasiado", pese a la costumbre, ha sido el entremés parlamentario que ha protagonizado este miércoles junto a Pedro el Guapo, marido de Begoña y yerno de Sabiniano. Un flirteo rosa Sálvame y amarillo cáncer, obsceno y servil, que superó en horror y en asco a la citada escena de La Pasión porque, durante esos minutos de la sesión de control, en el hemiciclo no hubo rastro de Bien: sólo existieron aquel trasunto euscaldún del inquietante mamoncete cinematográfico y el tipo que lo sostiene en sus brazos.

Inauguró la jornada, como es habitual cuando Sánchez no está en China o de chelas con algún caudillito bolivariano, Alberto Núñez Feijóo, que ni estuvo mal ni entusiasmó. Acusó al Ejecutivo de "practicar delincuencia de Estado" y aseguró que el presidente pasará a la Historia por no saber nada sobre los billetes que corrían por Ferraz, el pufo de la Sepi o los líos de Zapatero, que "parece que era la joya de una trama internacional corrupta". "Se puede pecar, delinquir, por obra u omisión. Señor Pe Punto Ese Punto: si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción, y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetencia", continuó el genovés alfa, que fue agasajado con una ovación no tan larga e igual de forzada que la del Papa hace dos días.

Tampoco Sánchez, previsible y perezoso, buscó la puerta grande. Salió por enésima vez por la Púnica, la Kitchen y Marcial Dorado, argumento que sólo entusiasma a Santaolallas y derivados, e insistió en que será en 2027 cuando "volverán a hablar los españoles": "El problema no es que el pueblo no tenga voz, que lo tiene; el problema es que usted no tiene voz propia, es la voz de sus amos". Luego recurrió –y van…– al "Eme Punto Rajoy". Qué pereza, rediós.

La puigdemontonera Nogueras, que ya no da miedo, celebró que León XIV hablara "más catalán en una hora que usted y Feijóo juntos en toda su carrera política". "Explica muy bien lo que les importa Cataluña y los ciudadanos catalanes". Sánchez dijo que Cataluña va estupendamente y atizó al PP. Aizpurua cargó contra la Guardia Civil y la Policía y un diputado con vergüenza gritó "¡Qué asco!". La portavoz de EH Bildu aireó la teoría de la conspiración y, como un concursante –o como se diga– entregado de First Dates, le cantó su amor a Sánchez: "Hay quienes frente a esto desean dar por terminada la legislatura y forzar elecciones. Nosotros no estamos ahí. Por encima de cualquier interés partidista o electoral nos debemos a lo que quiere la ciudadanía vasca". El presidente, encantado, tiró de victimismo, dijo que su Gobierno es incómodo "para las élites", reivindicó la ley de amnistía y sus protestas "contra el genocidio de Gaza". "Al Gobierno se llega con los votos de la gente, y no con los atajos que hacen", concluyó uno que duerme en Moncloa tras una moción de censura.

Por lo demás, Ester Muñoz le preguntó a Carlos Cuerpo si "va a desautorizar en sede parlamentaria a sus ministros o su postura es simple fachada", este se fue por las ramas, la portavoz del PP hurgó en una herida evidente –"Hace dos semanas, el señor Sánchez le dejó solo mientras la UCO registraba la sede de Ferraz"– y remató con el argumento de la jornada –"Un inocente que descubre toda la corrupción que le rodea en su partido y su Gobierno hace tiempo que hubiese dimitido y convocado elecciones"–, y el vicepresidente primero le agradeció "la preocupación por mi persona, pero estoy muy bien". A partir de ahí, desde el pepero Marí al breogancito del BNG, la sesión fue un tostón absoluto, un homenaje al Orfidal que reventó, a Dios gracias, Miguel Tellado, quien disfruta y revive –y hace revivir al personal– tocándole las napias al ministro ministril: "Estos días ha estado muy volcado en la visita del Papa, pero yo le pido que hablemos de santos. De Santos Cerdán. El cabecilla de una trama criminal". El portavoz profetizó que la cloaca sociata "será el epitafio político del Gobierno del que usted forma parte", "un Gobierno corrupto antes de nacer. El pecado original". Bolaños: "Decía el Papa el otro día: ‘Cuide las palabras y busque la verdad’. Aplauda menos y cumpla más los mandatos del Santo Padre". Y el gallego: "No se apropie el discurso del Papa. Sabemos que le encanta la apropiación indebida".

Por su parte, Cayetana Álvarez de Toledo disparó una pregunta clara, directa, masticadita: "¿Por qué la doctrina que sirvió a Sánchez para exigir la dimisión de Rajoy no le alcanza hoy a él para dimitir?". Bolaños volvió al Papa y al 11-M. Y la diputada popular: "Deje de invocar el nombre del Papa en vano para tapar su corrupción. Funerales laicos, blindaje del aborto: se va a condenar". La portavoz adjunta del PP hincó sus colmillos en carne y no estaba por soltar: "La diferencia entre Leire y usted no es moral, es jerárquica. Por cierto, ¿por qué no se querellan contra ella? ¿Es miedo o es connivencia?". Y el socialista: "Las vueltas que da la vida: al final, nosotros acabaremos en el Cielo y ustedes ardiendo en el Infierno. Porque por sus hechos se les conocerán". Y tanto, carajo. Y tanto.