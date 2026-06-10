La orden del DAO de la Guardia Civil de "ponerse de perfil" llegó al ver los mails del hermano al mail pedrosanchez1212

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, envió correos relativos a su enchufe en el puesto de la Diputación de Badajoz a una dirección de correo electrónico denominada pedrosanchez1212. En concreto, uno de los que envió era un mail de la Diputación de Badajoz que alertaba de incompatibilidades para el cargo de coordinador de los conservatorios, es decir, un correo que revelaba irregularidades e imposibilidades de hacer negocios paralelos desde el cargo en el que fue enchufado y al que ni tan siquiera acudía a trabajar.

Pues bien, esa secuencia de mails fue una de las que provocó el cortocircuito a la labor de la UCO por parte del director general de la Guardia Civil, en aquel momento, Leonardo Marcos, y del DAO (director adjunto operativo) de la Guardia Civil, Manuel Llamas. Tras descubrir que los mails llegaban hasta pedrosanchez1212, el DAO de la Benemérita convocó su polémica reunión desvelada en la investigación de la cloaca de Santos Cerdán y Leire Díez en la que ordenó "ponerse de perfil" y no ser "proactivos".

Los correos electrónicos destinados al mail pedrosanchez1212 se encuentran en los anexos de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Se trata de un total de 5 correos a esa dirección de correo electrónico. Y allí se puede ver que David Sánchez iba informando de todas las cosas importantes en su enchufe a través de esa cuenta de correo: el informe sobre su incompatibilidad, su contrato de arrendamiento, declaración de bienes y actividades, titularidad de sus cuentas bancarias…



En su informe, la UCO no aclara si la dirección de correo electrónico pedrosanchez1212 pertenece al presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón, o al padre del propio Pedro Sánchez, Pedro Sánchez Hernández. De hecho, el propio David Sánchez identifica dicha dirección de email en un momento dado como "papa".

Pero, sea como sea, lo cierto es que David Sánchez comunicaba a esta cuenta externa todo lo que ocurría. Y que la orden dada por el DAO de la Guardia Civil, según la testifical de uno de los agentes de la UCO, de "ponerse de perfil" en esta investigación fue a raíz del análisis de los mails recopilados, entre los que se encontraban los destinados a pedrosanchez1212.

La UCO describe los hechos de la siguiente manera: "En el curso de la citada reunión [celebrada en julio de 2024 con miembros de la investigación], como hecho más destacable, el entonces director general afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO, era "totalmente prospectivo y malintencionado", afirmando que la credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba por los suelos; así mismo, solicitó que el siguiente viernes (19 de julio), el informe a efectuar por la unidad "tiene que estar analizado y que no haya nada".

La UCO detalla más: "En este sentido, por parte del testigo, expuso que esto era materialmente imposible ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la Autoridad Judicial". Entre los correos estaban los citados y destinados a pedrosanchez1212.

"Posteriormente en fecha 16 de julio de 2024, se trasladó a las dependencias oficiales de la UCO el DAO, manteniendo una reunión éste, en unión del jefe de policía judicial (JPJ), el testigo (jefe de la UCO en ese momento) así como investigadores del DIECAN vinculados a la investigación de la causa seguida por el Juzgado de Instrucción número tres de los de Badajoz. En esta reunión, por parte del DAO se indicó a los presentes en la misma que, en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo en los mismos, bajo la indicación de "que nos pusiéramos de perfil", debiendo ser, en este caso concreto, la Autoridad Judicial quien tomase la iniciativa".