Óscar López, en un homenaje a García Ortiz: "Hay jueces que prevarican"

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha acusado este miércoles a los jueces de cometer delitos de prevaricación. Así lo ha expresado durante el cierre de la ceremonia de entrega de los Premios Público 2026, celebrada en el Palacio de la Prensa de Madrid.

El ministro lo hizo además después de que el diario Público entregase el premio "Personaje del Año" al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de información confidencial sobre la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Durante su intervención de clausura del acto, López señaló: "Voy a decirlo para que me entienda el Supremo. Hay jueces que prevarican. (...) Y si no son ellos, es alguien de su entorno", afirmó el ministro arrancando los aplausos del público presente.

Para que se entienda: Hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, son alguien de su entorno. Felicidades Álvaro García Ortiz y al resto de galardonados por los Premios @publico_es pic.twitter.com/0m01aGd22q — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) June 10, 2026

Precisamente cuando el Gobierno y el PSOE se encuentran en un momento de máxima tensión a raíz de las investigaciones que afectan al entorno de Pedro Sánchez, el ministro no ha dudado en seguir la línea del resto del Gobierno y arremeter contra la justicia. Paradójicamente, apenas unos segundos después de acusar a jueces de cometer delitos, López ha reivindicado la separación de poderes.

"Yo reivindico y quiero reivindicar en este acto la separación de poderes. Y el Gobierno gobierna; el Parlamento legisla y la justicia hace justicia. Y la prensa, que es el cuarto poder, controla al poder. (...) La justicia no gobierna", aseguró sin titubear el ministro del Gobierno que nombró a Dolores Delgado, el de la colonización institucional, la ley de Amnistía, el lawfare y "¿de quién depende la Fiscalía? Pues ya está".

Premio a García Ortiz

Justo antes de la intervención del ministro, el último galardón de la jornada recayó sobre García Ortiz, que aprovechó su discurso para defender que la justicia "debe estar al lado de la sociedad".

"El miedo nos atenaza. Es muy difícil llevar a una sociedad a los términos de dignidad que queremos llevarla si lo que nos inoculan es el miedo a una represalia de cualquier tipo", afirmó el ex fiscal general en una aparente referencia a su situación judicial.