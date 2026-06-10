Un exfiscal del Supremo denuncia la "sombra de indignidad" en la Fiscalía por el caso Leire Díez

El expresidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, ha denunciado este martes en el programa La Noche de Cuesta, de esRadio, la existencia de una "sombra de indignidad" que se cierne sobre la Fiscalía General del Estado a raíz de las revelaciones sobre los contactos mantenidos con Leire Díez, la fontanera socialista vinculada a las diversas maniobras de obtención de información contra mandos policiales, jueces y fiscales.

Viada ha explicado "todos aquellos que han tenido contacto con este tipo de cloacas tienen que salir a decírselo a los fiscales que se encargan de investigarlas". Ha aseverado que resulta incompatible con la ejemplaridad que debe presidir la institución que estos encuentros permanecieran ocultos hasta que fueron descubiertos. "No puedes guardar el secreto de todo este tipo de cosas hasta que te descubren", ha dicho.

De Leire Díez a García Ortiz

El exdirigente de APIF ha lamentado que la Fiscalía lleve años inmersa en una crisis de credibilidad y ha asegurado que el caso de Leire Díez se suma a una larga cadena de episodios que han deteriorado la imagen de la institución. "Esto es una sombra de indignidad en una institución que tiene que ser ejemplar. No está siendo ejemplar desde hace mucho tiempo", ha afirmado.

Viada también ha cargado contra la gestión desarrollada cuando Álvaro García Ortiz era fiscal general del Estado y ha criticado la actuación de quienes le han rodeado en la cúpula fiscal. Ha apuntado que García Ortiz actuó de forma "absolutamente entregada a Pedro Sánchez", llegando incluso a "delinquir en beneficio de los intereses de Sánchez". Asimismo, ha reprochado que miembros de su entorno permanecieran a su lado tras su condena judicial. "Yo me imagino que estoy en la Secretaría Técnica con Álvaro García Ortiz y lo imputan, y yo me voy. No quiero mancharme de eso", ha declarado.

Respecto a la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, Viada ha cuestionado sus primeras decisiones al frente de la Fiscalía General del Estado, especialmente la reincorporación de García Ortiz tras su condena. "En lugar de echarlo, que es lo que tenía que haber hecho, lo readmite y lo manda a la Sala de lo Social", ha criticado.

Para Viada, la principal incógnita sigue siendo el motivo por el que Leire Díez fue recibida por responsables de la Fiscalía General y qué asuntos se abordaron durante aquellos encuentros. "Te recibo yo, que no tengo ningún tipo de jurisdicción, ¿para hablar de qué?", se ha preguntado.