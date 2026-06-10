Vox estrecha lazos en Madrid con Alternativa por Alemania, que investiga el uso de fondos europeos de Sánchez

Vox ha mantenido este martes un encuentro en Madrid con eurodiputados de Alternativa por Alemania en el marco de una visita realizada por el grupo europeo de la Europa de las Naciones. La cita ha servido para estrechar relaciones de cara a futuras alianzas en Europa, donde la derecha alternativa al PP está fragmentada en tres: ECR, Patriots y ESN, lo que les resta influencia política.

El encuentro con Vox se ha producido en el Congreso de los Diputados por invitación de la formación de Santiago Abascal, que ha mantenido también una reunión con AfD en la sede de la Fundación Disenso, donde han podido conversar con su director, Jorge Martín Frías, según fuentes de Vox consultadas por este periódico.

Vox mostró su apoyo a AfD en las elecciones alemanas, partido que, según las encuestas, podría superar a la CDU del primer ministro Friedrich Merz. Una de sus bazas políticas para seguir creciendo es su antieuropeísmo, que alimentan aireando el mal uso que ha hecho el Gobierno español de los fondos Next Generation. La formación alemana de Alice Weidel ha aprovechado su viaje a Madrid para recabar datos sobre el desvío de ayudas europeas del Gobierno de Pedro Sánchez para el pago de pensiones. Buscan recabar el apoyo de Vox a una moción presentada en el Parlamento Europeo para que la Comisión investigue los hechos.

La iniciativa recoge que Alemania está sufragando en la práctica gastos corrientes de los españoles, en lugar de que ese dinero se use para paliar los efectos de la pandemia del covid-19. "Los contribuyentes alemanes financian indirectamente sistemas de pensiones de otros Estados miembros mientras el Gobierno alemán sostiene que carece de recursos suficientes para mejorar las pensiones de sus ciudadanos", dice el texto.

En conversación con este periódico, uno de los eurodiputados de la formación que ha viajado a Madrid, Alexander Sell, explica que en Alemania se está hablando de recortar pensiones y aumentar la edad de jubilación hasta los 70 años, mientras en España "se usa el dinero de los alemanes, como país que más aporta al fondo europeo, para pagar sus propias pensiones". Un arma política contra las propias autoridades europeas, lo que explicaría que la Comisión parezca hacer la vista gorda ante los incumplimientos del Gobierno español.

Las comparaciones con Hungría

El partido no descarta, incluso, acudir al Tribunal de Justicia de la UE para denunciar al Gobierno español si la Comisión no actúa. La iniciativa de AFD se hace eco de las conclusiones del Tribunal de Cuentas español, la falta de transparencia en la gestión de las ayudas y el mal uso que se ha dado al dinero para concluir que ha sido utilizado para "otros fines distintos para los que fueron aprobados".

Reclaman a la CE que abra una investigación y solicitan a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude que revise de manera "exhaustiva" todas estas operaciones presupuestarias de los años 2024 y 2025. Piden, además, que el Tribunal de Cuentas Europeo lleve a cabo una auditoría especial y suspender "cualquier desembolso adicional" de los Next Generation hasta que se haya verificado toda la información. Recuerdan que a Hungría se le congelaron ayudas europeas durante la etapa de Viktor Orbán.

La visita de la AFD a Madrid tiene también por objetivo recabar información sobre el uso de fondos europeos destinados a políticas verdes como las energías eólica y solar. Una apuesta que rechazan, en contraposición al cambio de modelo impulsado por Angela Merkel que hizo a Alemania más dependiente del exterior.