Ana Vázquez ataca a las cloacas del PSOE por su plan de desacreditar a Feijóo: "Raya lo antidemocrático"

La diputada del Partido Popular Ana Vázquez ha asegurado que las últimas informaciones relacionadas con la cloaca del PSOE revelan una operación organizada para perjudicar políticamente a la oposición y proteger al Gobierno de Pedro Sánchez. Vázquez ha calificado los hechos conocidos en los últimos días de una gravedad sin precedentes y ha afirmado que España está asistiendo a prácticas propias de "regímenes autocráticos".

En Es la Noche de Cuesta, Vázquez ha explicado no conocía el alcance de las revelaciones que apuntan a un plan de desacreditar con bulos a Alberto Núñez Feijóo. "Estoy flipando como deben de estar flipando los españoles", ha expresado. Las informaciones conocidas "rayan ya lo antidemocrático" y evidencian la existencia de "un ejército de personas para ir contra el contrincante político".

Un plan contra Feijóo

La diputada popular ha vinculado estas actuaciones con los ataques dirigidos contra el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y ha recordado que las conversaciones y documentos que han salido a la luz reflejan intentos de desacreditar al líder de la oposición. "Querían poner incluso en cuestión resultados electorales", ha denunciado.

Vázquez ha argumentado que el respaldo electoral obtenido por el actual presidente del Partido Popular desmiente cualquier teoría sobre irregularidades. "El cariño, el respeto y el aprecio que Galicia y los gallegos le tienen a Feijóo se lo demostraron en las urnas", ha dicho.

Sánchez lo sabía

Durante la entrevista también ha subrayado algunos de los enfrentamientos parlamentarios entre Sánchez y Feijóo, especialmente aquellos en los que el presidente del Gobierno insinuaba la existencia de informaciones comprometedoras sobre el líder popular. "Le estaba diciendo Sánchez: 'Y hay más, prepárate que hay más", ha recordado.

La diputada elevó el tono de sus críticas al denunciar una supuesta utilización de recursos e instituciones públicas contra la oposición. "Yo jamás he visto que se utilizaran los instrumentos del Estado para ir contra la oposición política", ha asegurado. En ese sentido, ha aseverado que las prácticas que se describen en las investigaciones son propias de "regímenes autocráticos pero no en una democracia libre como la nuestra".

Para Vázquez, el objetivo de toda esta estructura era evidente. "¿Quién se cree que las cloacas no las tenía encargadas el señor Sánchez?", ha preguntado. Y es que a su juicio, todas las actuaciones perseguían una misma finalidad: "Atacar a la oposición y ayudar a tapar los casos de corrupción de Sánchez".