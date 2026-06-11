Carlos Cuesta revela cómo la cloaca del PSOE entró en la Fiscalía por orden directa de "P.S."

Carlos Cuesta ha dedicado el editorial de La Noche de Cuesta de este jueves a lo que ha calificado como la radiografía completa de la cloaca del PSOE: su origen, su estructura de mando, sus objetivos y su penetración en las instituciones del Estado. Dos revelaciones son fundamentales para entender la propagación de la cloaca: los audios que acreditan que operaba ya desde las primarias de Pedro Sánchez en 2017, mucho antes de abril de 2024, y un plan documentado para destruir políticamente a Alberto Núñez Feijóo mediante una acusación falsa de pucherazo electoral.

En La Noche de Cuesta, Cuesta ha desmentido la versión oficial que sitúa el nacimiento de la cloaca en abril de 2024. Según los audios publicados hoy, Leire Díez formaba parte del equipo personal de Pedro Sánchez desde sus primarias de 2017. Fue Santos Cerdán quien la presentó al entonces candidato, describiéndola como "una persona sin escrúpulos que va a hacer lo que tú quieras y que se puede encargar de las redes". Desde entonces fue Pedro Sánchez quien decidió el destino de cada pieza: Antonio Hernando en el gabinete, Cerdán en las negociaciones con proetarras y separatistas, Ábalos en las tramas de obras públicas, y Leire Díez en las redes sociales. "El único que mandaba ahí era Pedro Sánchez. Y cada uno tenía su ubicación", ha señalado.

Infiltración en la Fiscalía

Cuando Pedro Sánchez comprobó la eficacia de Díez en el hostigamiento por redes, amplió su función: primero contra la juez Pizarro, con hasta 84 vídeos de difamación; luego contra el juez Peinado, contra la juez Laya, y contra el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón. "¿Cuál era el pecado capital de todos ellos? Que querían que hubiese justicia en España", ha explicado.

Cuesta ha detallado cómo la cloaca penetró en la Fiscalía General del Estado. Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo accedieron a sus instalaciones en al menos dos ocasiones reconocidas por la propia Fiscalía, aunque el periodista considera que fueron más, dado que las agendas y chats intervenidos recogen menciones continuas a visitas y contactos. Ninguna de esas reuniones quedó registrada oficialmente. Lo que llevaron fue "mercancía para actuar contra Luzón y contra el fiscal Grinda".

La pregunta que el periodista ha dejado en el aire es quién les abrió la puerta. "Si se planta usted delante de la Fiscalía General y dice que viene a ver al fiscal general, le dirán que se largue. Pero estos entraron. ¿Por qué? Porque alguien había dicho que tenían que entrar", ha reflexionado. Y ese alguien aparece en las libretas de Leire Díez con las iniciales P.S.

Las siglas que lo dominan todo

La segunda revelación que demuestra el funcionamiento de la cloaca ha sido la existencia de un plan documentado de la cloaca para acusar a Alberto Núñez Feijóo de haber ganado las elecciones gallegas de 2012 mediante un pucherazo. Cuesta ha recordado que el impulsor de ese plan era Pedro Sánchez, al que los chats intervenidos por la UCO a la trama sitúan como protagonista de al menos tres irregularidades en urnas: las primarias de 2014, donde se introdujeron papeletas falsas; las de octubre de 2016, cuando una urna fue retirada a escondidas para evitar su recuento; y las de 2017, con la ya famosa escena de la urna desplazada y ocultada tras un biombo. "La persona que iba a acusar de pucherazo llevaba tres. Por lo menos tenía experiencia", ha ironizado.

Carlos Cuesta ha cerrado con una conclusión sobre la naturaleza del poder que articula todo este entramado. Ha repasado la cadena de mando: sobre Álvaro García Ortiz, manda P.S. Sobre Grande-Marlaska, manda P.S. Sobre el DAO Manuel Llamas, sobre Óscar López, sobre Antonio Hernando, sobre todos ellos manda P.S. "Y la cloaca tenía que actuar para librar a Pedro Sánchez de los casos de corrupción que lo están acosando por todas partes", ha dicho.

Ha advertido además de que el Gobierno prepara el indulto a Álvaro García Ortiz, condenado en firme por el Tribunal Supremo, y de que la maniobra para anular esa sentencia ya está en marcha. "A una persona así no le para un Tribunal Supremo. Esta es la realidad. Y esta es la persona a la que nos enfrentamos", ha concluido.