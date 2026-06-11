Crecen los problemas para el Gobierno: el Congreso pide revisar el rescate de Plus Ultra

El PP ha conseguido que el Congreso inste al Gobierno a revisar el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Los populares reclaman una auditoría "inmediata y transparente" de todo el procedimiento, un asunto que mantiene al Ejecutivo contra las cuerdas y que salpica de lleno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuya comparecencia ante la Audiencia Nacional está prevista para los próximos 17 y 18 de junio.

La abstención de Junts ha facilitado la aprobación de la iniciativa, lo que supone un nuevo varapalo para el Gobierno. El punto más conflictivo ha sido el que pedía que el Ejecutivo comparezca en el Congreso. Según fuentes parlamentarias, un error en el sistema ha obligado a repetir tres veces la votación. La última, con resultado positivo a favor de la moción, por la abstención del diputado de Sumar Enrique Santiago.

La propuesta del PP, que ha salido adelante al completo, reclama al Ministerio de Seguridad Social de Elma Saiz revisar el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprobó el rescate de Plus Ultra, incluidos los informes técnicos y mecanismos aplicados para comprobar si hubo irregularidades; comprobar la situación financiera de la compañía aérea en 2020; informar al Congreso de los Diputados de todo y rendir cuentas sobre las operaciones aprobadas con el cargo al fondo gestionado por la SEPI. El Ejecutivo no tiene obligación de seguir el mandato de la Cámara.

Este miércoles, el Senado también aprobó una moción en el mismo sentido gracias a la mayoría absoluta del PP. Los socialistas, por su parte, mantienen que el procedimiento ya se auditó y que es perfectamente legal y avalado por las instituciones competentes. El Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano le dio el visto bueno, pero la investigación abierta genera ahora dudas sobre el aval que recibió la operación.