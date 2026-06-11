El PSOE en caída libre hasta en el CIS de Tezanos

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), bajo la siempre cuestionada dirección de José Félix Tezanos, ha publicado su barómetro del mes de junio. Se trata de la primera encuesta oficial tras el estallido mediático y judicial de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los escandalosos detalles del caso Leire Díez que llevaron a agentes de la UCO a acudir a la sede del PSOE para recabar información sobre una presunta trama para boicotear investigaciones judiciales que perjudicaran al PSOE o al Gobierno. Ante la gravedad de la situación, ni el propio Tezanos ha podido sostener el relato oficial y se ha visto obligado a reflejar un severo correctivo electoral para el PSOE, que pierde casi 5 puntos en un mes.

Aunque el órgano público insiste en mantener a los socialistas en la primera posición, la estimación de voto del PSOE se desploma hasta el 31,3%, lo que supone una pérdida fulminante de cinco puntos en apenas un mes. La distancia que separaba al PSOE del Partido Popular se ha encogido drásticamente hasta los 4,2 puntos, la cota más baja registrada en el último año. El que capitaliza el descontento de la sociedad es el PP de Alberto Núñez Feijóo, que experimenta una subida de más de dos puntos respecto al mes anterior, situándose en el 27,1%.

Ligero retroceso de Vox

En el resto del arco parlamentario, el barómetro ofrece un balón de oxígeno al socio minoritario de la coalición de Gobierno. Sumar, que encadenaba meses abonado a mínimos históricos en plena crisis interna, logra una leve recuperación y escala hasta el 6,4%.

Por su parte, a la derecha del espectro político, Vox sufre un levísimo retroceso. El partido de Santiago Abascal cede cuatro décimas respecto al mes de mayo y se sitúa en un 15,8% de estimación de voto, consolidando un suelo electoral fuerte pese al crecimiento del PP.

Entre las otras formaciones políticas, ERC se deja siete décimas y lograría el 1,9 % de los votos si hubiera elecciones; Junts gana dos décimas en este barómetro hasta el 1 % de apoyo y Se Acabó la Fiesta (SALF) cae cinco pero aún así el CIS le atribuye un 1,9 % de los votos.

Entre los partidos vascos, los proetarras de EH Bildu se sitúan en primer lugar gracias al 1,2 % de los votos (tres décimas más) y el PNV sube una décima y logra el 0,6 %; el barómetro concede tres décimas más y el 1 % al BNG, CC gana una décima hasta el 0,2 % y UPN repite su 0,1 %

Crece la desconfianza en Sánchez

El líder socialista, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente pero solo para uno de cada cuatro españoles (el 25 %), cuando en el anterior barómetro lo era para el 29,4 %; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue en segunda posición, favorito para el 13,4 %, y el de Vox, Santiago Abascal, en tercer lugar (9,5 %).

El muestreo apunta que crece la desconfianza en Sánchez, puesto que el 68 % de los encuestados manifiesta que le inspira "poca" o "ninguna" confianza, cuando en el anterior sondeo era el 63 %; no obstante, son más los que desconfían del líder del PP: 78,4 %.

Se mantiene la tónica consolidada de que ningún dirigente político aprueba en opinión de los ciudadanos, y Sánchez conserva su primer lugar con una nota de 4,21 puntos sobre diez, seguido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (4,05), de Feijóo (3,79) y de Abascal (2,99).