Feijóo afirma que la corrupción en España es el "enemigo letal" del talento

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que el "enemigo letal" del talento en España es la corrupción y se ha comprometido a que, si llega a ser presidente, el mayor mérito para ocupar un puesto en el Gobierno será el talento.

"Tendremos un Gobierno de personas que sirvan a los españoles y que no lleguen al Gobierno a servirse", ha apuntado el líder popular en una intervención en el foro Talento España, que reúne en una jornada de coloquios a presidentes de grandes empresas, jóvenes emprendedores y dirigentes políticos.

Así, Feijóo se ha comprometido a recuperar el talento para la gestión pública, de manera que en su futuro Ejecutivo valorará la capacidad de gestión y la experiencia previa, en lugar de pertenecer a un partido político, ha asegurado.

Y es que el talento no puede surgir "sin la limpieza" y la "credibilidad" de las instituciones, ya que la corrupción "daña la marca país" porque afecta a la seguridad jurídica, a la captación de inversiones, a los proyectos estratégicos y empeora la gestión y los servicios públicos.

Feijóo ha explicado en su intervención que no quería hacer el inventario de las tramas, de los sumarios, de los personajes, de los detalles sórdidos que afectan al Gobierno, pero ha advertido que la situación es "grave", aunque "no irreversible".

El líder del PP ha insistido en que el dinero público es "sagrado" porque es fruto del esfuerzo de los trabajadores de un país y por tanto los ciudadanos necesitan que el dinero que entregan a las Administraciones Públicas se utilice "con eficacia, con eficiencia y con decencia".