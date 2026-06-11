La cloaca quería acabar con Feijóo acusándole de un supuesto pucherazo y compra de votos en las "gallegas de 2012"

Las maniobras de la cloaca iban destinadas a proteger a Pedro Sánchez de los casos de corrupción. Pero esa protección penal saltó al campo político. De hecho, una de las maniobras diseñadas por la cloaca de Santos Cerdán y Leire Díez no fue defensiva, sino claramente ofensiva: contra el PP y, en concreto, contra Feijóo.

La cloaca reflejaba sus avances en unos documentos denominados "estados de situación". De hecho, fue la propia Leire Díez la que alardeaba de que Pedro Sánchez estaba totalmente al corriente de lo que hacían y se lo agradecía mucho. Pues bien, en uno de esos documentos de comunicación se habló mucho de los contactos entre la cloaca y el excomisario Villarejo. Y allí figura toda una operación para intentar acabar políticamente con Alberto Núñez Feijóo: "Villarejo", señalaba el apartado del documento. "A finales de julio de 2024 llegamos a un acuerdo con Villarejo para que nos facilitara toda la documentación que no ha salido a la luz", aseguraba la cloaca. "Entre esa documentación están los audios y los pagos que involucran a Marchena y el papel del PP en todo lo que se ha venido llamando Policía Patriótica que involucra a toda la cúpula del Gobierno de Rajoy", todo ello, obviamente, según los miembros de la cloaca. Pero ahí llegaba la bomba. Porque, según ese documento, mantenían una línea de actuación para divulgar la siguiente afirmación: "Incluso Feijóo comprando las elecciones gallegas de 2012. Las grabaciones pendientes de entrega son realmente explosivas", señalaba el "estado de situación" de la cloaca.

Hay que recordar que por aquellas fechas, Pedro Sánchez y María Jesús Montero no dejaban de hacer gestos en el Pleno del Congreso de los Diputados insinuando que tenían información delicada de Feijóo y de su entorno. De hecho, se divulgó una información sobre la supuesta contratación de su mujer por una empresa teóricamente beneficiada por la Junta de Galicia que tuvo que ser desmentida al día siguiente por el propio medio. Eso sí, nunca fue desmentida por Sánchez o Montero, que se negaron a disculparse por haber usado esa información falsa en una sesión del Congreso y como arma arrojadiza contra el PP.

El mismo documento recogía más ataques supuestamente relacionados con el PP. "El mismo Luis Sáenz de Tejada [el exjuez que aportó información para atacar a la juez Biedma] está dispuesto a interponer denuncias en el CGPJ contra varios magistrados conservadores por ilegalidades, pero está pendiente primero de resolver lo de Badajoz y esto hace ya más de cinco meses". Los magistrados eran los propuestos por el PP. "Gema Espinosa: Ha incumplido la Ley por colocar a la hija de Marchena. El caso es el siguiente, cuando apruebas el examen de la oposición tienes que ir obligatoriamente a la Escuela Judicial. Si no apruebas la Escuela Judicial, no apruebas la oposición. La hija de Marchena opositó a juez y debía ingresar en la Escuela Judicial de Barcelona. Cogió la baja y suspendió ese año. Tienes derecho a otro año. No sólo no pasó la Escuela Judicial y no apareció como suspendida, sino que pasó a la lista de fiscales. La directora de la Escuela Judicial era Gema Espinosa. El marido de Espinosa es Pablo Llarena", decía el informe según la versión de la cloaca.

Marchena era uno de los magistrados conservadores. "Elpidio Silva puso una querella en el Supremo y no se la admitieron a trámite porque no tenía interés legítimo. Esto podría ser un caso de tráfico de influencias y prevaricación y falsificación de documento público", afirmaban los miembros de la cloaca. "Lesmes: Los actos del CGPJ contra magistrados se pueden recurrir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Lesmes ahora está en esa Sala juzgando los actos del propio CGPJ, lo que bloquearía la posibilidad de aplicar Justicia en el caso de irregularidades de magistrados cometidas en su mandato", añadían. Lesmes es otro de los del área conservadora".