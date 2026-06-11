Un exconcejal del PP pide 90.000 euros a Iglesias por acusarle de "traficar con odio"

Pablo Iglesias encara varios procesos judiciales. El último de ellos tiene que ver con la presunta vulneración al honor a un exconcejal del PP al que su aparato mediático, Canal Red, acusó de "traficar con odio", incitar a la violencia y publicar imágenes de su cara sin consentimiento con el apelativo de "ultraderecha". Otro de ellos está vinculado con un grupo de usuarios de redes sociales conocidos como Redbirds (pájaros rojos) que se habrían dedicado a revelar la identidad de personas que operan en las redes sociales con un alias o un pseudónimo, una práctica que se denomina doxeo.

Con todo, y según ha adelantado La Razón, Pablo Iglesias estaba citado este jueves para mantener una audiencia previa a la celebración del juicio en relación con la demanda de Gabriel del Rey Solomando, exconcejal del Partido Popular en el municipio pacense de Peraleda del Zaucejo.

La demanda está interpuesta contra el propio Iglesias, el autor de una publicación que difundió Diario Red, el formato escrito de Canal Red, Román Cuesta, y contra la sociedad propietaria del medio, Agitprop Comunicación y Análisis Político. El origen de este litigio se halla en un artículo de Diario Red en el que se acusaba a Del Rey Solomando de "traficar con odio", "implementar campañas de desinformación", así como de incitar a la violencia y difusión de imágenes de su rostros sin su consentimiento con el calificativo de "ultraderecha".

Los ataques de Iglesias

Del Rey Solomando reclama al ex vicepresidente, al autor de la pieza y a la sociedad una indemnización de 90.000 euros por vulneración del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen. En la vista, que se celebra este jueves, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Córdoba, se planteará la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes. Si no se logra, se fijarán las condiciones del juicio.

Curiosamente, el abogado del exconcejal popular, Jesús Santorio, mantiene un litigio con Pablo Iglesias. Fue en agosto de 2025 cuando el Juzgado de Instrucción número de 3 de Móstoles, Madrid, abrió diligencias previas contra Iglesias, su medio de comunicación, un colaborador y otras cuatro personas por los delitos de descubrimiento de secretos, asociación ilícita, acoso digital y discriminación, ya que revelaron que la cuenta de X @SrLiberal pertenecía a Santorio. Hay que tener en cuenta que estos delitos que se le investigan tienen un carácter penal. Este martes, además, el abogado acudió al tribunal madrileño para ratificar su denuncia.

Y es que la Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional señaló en un informe a Pablo Iglesias por compartir, el 8 de mayo de 2025, en su cuenta de X un artículo que se refería a Santorio como "el abogado fascista tras la cuenta de @SrLiberal". La Policía Nacional, por su parte, identificó una "discriminación indirecta o contextual, por el efecto social que este mensaje puede ocasionar identificando plenamente a la persona con nombre y apellidos", así como recurrir a "términos como fascista y ultraderechista como una etiqueta de exclusión social produciéndose una estigmatización totalizante".

El implicación del ex vicepresidente de Pedro Sánchez estriba en que, según las fuentes del caso, "multiplicó el impacto del mensaje, facilitó su viralización mediante interacciones de terceros (comentarios compartidos, citas) y aumentó el riesgo de señalamiento, estigmatización y hostigamiento de la persona identificada nominalmente"; es decir, Jesús Santorio.

Más allá del impacto reputacional, el papel de Pablo Iglesias destaca por haber hecho una publicación en X en el que agradecía al autor del texto y de la revelación de la identidad de Santorio por "el tremendo trabajo".