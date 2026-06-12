Belarra recurrirá la condena que le obliga a indemnizar a García-Castellón por llamarle "corrupto"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que recurrirá la sentencia que la condena a pagar 9.000 euros al juez jubilado Manuel García-Castellón por unas manifestaciones realizadas en la red social X en las que le calificó de "corrupto". La dirigente considera que la resolución judicial vulnera su derecho a la libertad de expresión y cuestiona que el caso haya sido resuelto por un tribunal de Madrid.

Belarra se ha pronunciado sobre la sentencia este viernes durante una entrevista en el programa Malas Lenguas de TVE, donde ha defendido que actuó dentro de las funciones que le corresponden como representante pública y ha insistido en que presentará recurso contra la decisión judicial.

La resolución estima parcialmente la demanda presentada por García-Castellón y concluye que las declaraciones difundidas por Belarra en 2024 causaron al magistrado un daño moral indemnizable.

El tribunal fija la compensación en 9.000 euros, una cantidad muy inferior a los 350.000 euros reclamados inicialmente por el juez jubilado. Según la sentencia, las manifestaciones realizadas por la dirigente de Podemos excedieron los límites de la crítica política y afectaron al honor del demandante.

Defiende su actuación

Durante la entrevista, la líder de Podemos calificó la condena de "injusta" y sostuvo que sus declaraciones se limitaron a describir hechos que, a su juicio, forman parte del debate público.

Belarra argumentó que, como diputada, tiene la responsabilidad de trasladar cuestiones que otros ciudadanos no tienen capacidad de denunciar desde una posición institucional.

La secretaria general de Podemos también cuestionó el órgano encargado de resolver el procedimiento. En este sentido, afirmó que considera una "anomalía democrática" que el asunto haya sido juzgado por un tribunal madrileño y no por el Tribunal Supremo.

Aunque durante la entrevista evitó repetir literalmente el calificativo que motivó la demanda, Belarra se reafirmó en sus críticas hacia García-Castellón. La dirigente sostuvo que el magistrado "protege a los corruptos del PP" y le acusó de impulsar investigaciones de carácter "prospectivo" contra Podemos.

En este contexto, defendió la actuación de su formación ante las investigaciones judiciales que han afectado al partido durante los últimos años. "A nosotras nos han mirado el 'ticket' del taxi y hasta la talla de la ropa interior y no nos han encontrado absolutamente nada", afirmó.

La sentencia será recurrida

La formación morada ha confirmado su intención de impugnar la resolución en las instancias superiores correspondientes.

El recurso buscará revocar una sentencia que, según la dirección del partido, supone una limitación del derecho a la libertad de expresión de los representantes políticos en el ejercicio de sus funciones.