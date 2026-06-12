Chulería de Óscar López contra los jueces: se reafirma "de la A a la Z" en su ataque a la Justicia

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha perseverado en su ataque a los jueces. Ha manifestado que se mantiene en las críticas en las que los acusaba de cometer prevaricación "de la A a la Z" el mismo día que la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha lamentado el asedio que sufren los magistrados desde el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según ha recogido La Sexta, Óscar López ha expresado que mantiene las afirmaciones de los últimos días contra la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Además, López ha manifestado que dice lo que le "da la gana siempre".

Sus declaraciones ocurren cuando la presidenta del CGPJ ha criticado este viernes las acusaciones de "prevaricación" que lanza el Gobierno y ha recordado que los votos "no legitiman cualquier acción". Según Perelló, las campañas "veladas y no tan veladas" desprestigian la judicatura española y amenazan el Estado de Derecho. Del mismo modo, ha insistido en que la independencia judicial es "un rasgo esencial" de su papel jurídico y ha tachado de "lamentable" verse obligada a tener que recordarlo.

"Todo intento de injerencia en la independencia judicial proceda de donde proceda, supone una amenaza para el Estado de Derecho y supone poner en entredicho los fundamentos jurídicos y políticos de nuestra sociedad democrática", ha manifestado.

Contra el CGPJ

Cabe recordar que el pasado 2 de junio el CGPJ emitió un comunicado en el que expresaba su "preocupación por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales".

Desde el Gobierno de Pedro Sánchez, tanto Óscar Puente como Óscar López no han cejado en acusar a los jueces de cometer prevaricación con las sentencias que han incomodado al Ejecutivo. Puente, por ejemplo, acusó a los jueces de "romper gobiernos".