Desesperación en un Gobierno que se aferra al 'lawfare' ante el próximo "Armagedón" judicial

La sensación de 'fin de ciclo' hace tiempo que se ha instalado en la vida política española, a pesar de que el presidente sigue sin apretar el botón electoral. Una huida hacia adelante que hace más agónica la espera, incluso para el Gobierno y el PSOE, que viran sin parar de estrategia ante la imposibilidad de dar explicaciones ante tantos escándalos.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero fue el ejemplo de la montaña rusa de emociones en la que viven inmersos los socialistas desde hace tiempo: en apenas unas horas pasaron de pedir "el que pueda hacer, que haga" a defender la "solidez" del auto del juez Calama. Pero el tsunami judicial no cesa, y a él se suman las agendas de Leire Díez, como ocurrió con las grabaciones de Ábalos y Koldo, por lo que su errática estrategia pasa, de nuevo, por señalar a los jueces.

El recurso al lawfare se ha convertido en el último refugio de un Ejecutivo acorralado por la corrupción, y cada vez más condicionado por el calendario judicial que en el PP definen como el 'Armagedón' o 'carrusel' en los tribunales. Sólo la próxima semana, se espera la sentencia del caso Koldo, las declaraciones como imputados de Zapatero y Begoña Gómez, y la comparecencia en el Senado de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

Una catarata de citas judiciales que lleva al PSOE a propagar la idea de que "en política nada es casualidad", para intentar desacreditar de antemano cualquier resolución adversa, en una ofensiva sin precedentes contra la Justicia por parte de un partido que se presupone de Estado.

"Sentencias injustas y distintas velocidades procesales"

A la cabeza, ministros como Óscar López, que este jueves redobló su ofensiva contra el Poder Judicial al mantener sus críticas a resoluciones como las que afectan al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerar que son "injustas", en línea con lo expresado hace días también por Óscar Puente, que acusó al Poder Judicial de "querer derribar al Gobierno".

"Ni todos los políticos son corruptos ni todas las sentencias son justas", insistió López, empeñado en cuestionar la actuación de los tribunales. "Estoy diciendo una obviedad, ninguna profesión es infalible, en la suya fallan, en la mía se falla y en la Justicia, también, y no pasa nada en una democracia por tener libertad de opinión", continuó López.

En la misma línea se pronunció el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, que volvió a recurrir al argumentario habitual del Gobierno sobre los "pseudomedios" y los supuestos "bulos". Estrategia aparcada por un tiempo, desde la imputación de Cerdán, ante unas pruebas abrumadoras que incluían, incluso, grabaciones.

"Hay hechos que demuestran que se han abierto causas con recortes de periódico, que ha habido distintas velocidades de atender ciertos procesos judiciales y que ha habido sentencias incomprensibles", dijo el portavoz parlamentario del PSOE este jueves en los pasillos del Congreso.

Desde la dirección del PP advierten del peligroso precedente que sientan los ataques a la Justicia en un partido que se presupone de Estado. "En futuras sentencias que afecten a otros, ¿se podrá señalar a los jueces?, hemos abierto un camino de difícil regreso", señalan dirigentes de la formación.