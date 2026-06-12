El consejero independiente de Tubos Reunidos Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, investigado en la causa judicial relacionada con la exmilitante socialista Leire Díez, ha presentado su dimisión del consejo de administración de la compañía alavesa. La empresa ha comunicado la decisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde informa de que el cese tiene efectos desde este 12 de junio.

La salida se produce en un momento en el que la empresa está siendo objeto de investigación judicial en una pieza secreta dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y tras el reciente registro de sus oficinas por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Tubos Reunidos ha informado al supervisor bursátil de que ha recibido una carta de cese voluntario de Pérez Rodríguez Urrutia, que deja de formar parte del consejo como consejero independiente.

En el escrito remitido a la compañía, el empresario atribuye su decisión a la situación económica de la empresa tras su entrada en concurso de acreedores y no hace referencia a su condición de investigado.

"Ante las actuales circunstancias de la sociedad con su entrada en concurso, y teniendo en cuenta que su evolución y situación financiera requieren una especial dedicación que resulta incompatible con mis otras responsabilidades, os comunico mi decisión de presentar mi cese voluntario como consejero independiente", señala en la carta.

Otros investigados vinculados

Según fuentes del caso, además de Pérez Rodríguez Urrutia figuran como investigados el actual director general de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, y el expresidente de la compañía Francisco Irazusta.

Pérez Rodríguez Urrutia cuenta con una larga trayectoria empresarial. Ha ocupado, entre otros cargos, la presidencia en España de BNPP Real Estate y puestos directivos en Occidental Hoteles, Metrovacesa, Grupo Ence y Planeta De Agostini. También fue secretario general de Abengoa.

El registro de la UCO y las ayudas de la SEPI

El pasado 4 de junio, agentes de la UCO registraron durante unas diez horas la sede de Tubos Reunidos en Bilbao en el marco de una pieza declarada secreta por la Audiencia Nacional.

La empresa aparece mencionada en distintos documentos incorporados al sumario. Uno de los atestados de la Guardia Civil hace referencia al préstamo de 112,8 millones de euros concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la compañía.

Los investigadores sostienen que el grupo conocido como 'Hirurok', presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, habría realizado actuaciones encaminadas a facilitar la concesión de esa ayuda pública. Según la UCO, dichas gestiones habrían generado ingresos por 114.950 euros a través de la empresa Mediaciones Martínez.