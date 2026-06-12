El demoledor editorial de Cuesta destroza al Gobierno: "Van sumando imputaciones como quien va sumando chorizos"

Carlos Cuesta ha dedicado el editorial de La Noche de Cuesta de este viernes a realizar un extenso repaso de las investigaciones, imputaciones y escándalos que rodean al PSOE y al entorno político y familiar de Pedro Sánchez. El periodista ha arrancado destacando las nuevas imputaciones atribuidas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos fiscales y de contrabando, que se sumarían a otras causas por tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.

Durante su intervención, Carlos Cuesta ha puesto el foco en las joyas supuestamente vinculadas a Zapatero y en las investigaciones que relacionan al expresidente con Venezuela. "Van sumando imputaciones como quien va sumando chorizos. Es una cosa surrealista lo de este Gobierno", ha afirmado para ilustrar lo que considera una acumulación constante de causas que afectan al entorno socialista. También ha mencionado las revelaciones sobre Fernando Grande-Marlaska y la protección policial dispensada a personas vinculadas a las tramas investigadas mientras actuaban contra la UCO.

La tesis del "no hay nada"

El periodista ha criticado las declaraciones del ministro Félix Bolaños, quien ha defendido que no existe ninguna evidencia que implique a Pedro Sánchez en las investigaciones abiertas. Para Cuesta, esa afirmación resulta incompatible con la acumulación de causas que afectan a dirigentes socialistas, ex altos cargos y personas del entorno más cercano del presidente.

En su análisis, ha recordado que Sánchez llegó nuevamente al Gobierno tras las elecciones generales 2019 —en referencia a la última legislatura— y los pactos posteriores a las elecciones de julio de 2023 gracias a acuerdos con partidos independentistas y nacionalistas, asegurando que muchas de las medidas adoptadas, como los indultos o la amnistía, no figuraban en los compromisos electorales previos. "Han conformado un Gobierno en base a una derrota y han conformado un Gobierno con etarras, proetarras, prófugos, comunistas y golpistas", ha señalado. A su juicio, "será legal, pero legitimidad democrática, legitimidad política, no tiene ninguna".

La enumeración de los casos

Cuesta ha repasado una larga lista de procedimientos judiciales y polémicas que afectan al entorno socialista. Entre ellos ha citado el caso mascarillas, que afecta al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García; las investigaciones sobre Santos Cerdán; las actuaciones de la denominada cloaca del PSOE; las pesquisas sobre la financiación del partido; y las causas que afectan a Begoña Gómez y David Sánchez.

Al referirse al caso mascarillas, el periodista ha cargado especialmente contra quienes integraban el núcleo de confianza del presidente durante la pandemia. "Mientras moría gente, ellos se forraban", ha dicho sobre una trama que se aprovechó de la emergencia sanitaria para obtener beneficios económicos.

La estructura de la cloaca

Según ha explicado, la estructura de la cloaca socialista tendría como finalidad desacreditar a jueces, fiscales, agentes de la UCO y periodistas que investigaban asuntos relacionados con el PSOE.

Cuesta ha insistido en que las siglas "P.S." aparecen repetidamente en agendas y documentos intervenidos y sostiene que todas las sospechas apuntan al presidente del Gobierno. "Por encima tenía dos mandos. Tenía un mando directo, que era Santos Cerdán, y tenía otro mando, que era el que daba todas las indicaciones reales, que era P.S.", ha afirmado. Acto seguido ha añadido que "todas las sospechas razonables apuntan a que es Pedro Sánchez".

También ha señalado que, según la documentación incorporada a las investigaciones, las finanzas del PSOE habrían servido para sostener las actividades de esa estructura. "Las finanzas de su partido pagaban la cloaca", ha asegurado.

Del entorno familiar a las finanzas del PSOE

Cuesta también ha dedicado buena parte de su editorial a las investigaciones sobre Begoña Gómez, las actividades profesionales de David Sánchez y las sospechas que pesan sobre las finanzas del PSOE.

Respecto a la esposa del presidente, ha defendido que las relaciones institucionales y profesionales que mantuvo tuvieron un objetivo económico. "La cuestión era forrarse, la cuestión era hacer negocio", ha afirmado.

Sobre David Sánchez, ha recordado algunos momentos de su declaración judicial. En concreto, ha reproducido el instante en el que fue preguntado por la Oficina de Artes Escénicas. "Oficina de Artes Escénicas, yo creo que va a ser una Oficina de Artes Escénicas", ha relatado Cuesta, antes de ironizar: "Ya sabemos por qué te tuvo que enchufar Pedro Sánchez".