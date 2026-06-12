El Gobierno vuelve a victimizarse: "No se puede triturar a alguien sólo por reunirse con Leire"

La vara de medir del PSOE cambia según el nombre del investigado. Hace apenas un año, cuando la UCO puso el foco sobre Santos Cerdán, los socialistas reaccionaron con una rapidez fulminante y exigieron su carné de militante y su escaño en el Congreso de los Diputados. Hoy, sin embargo, desacreditan como "conjeturas" las revelaciones de la misma unidad policial cuando afectan al caso Leire Díez. Entre ellas, las informaciones sobre los pagos a los abogados de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, ambos imputados por su implicación en las cloacas. Lo que entonces era motivo suficiente para apartar a un dirigente, ahora es presentado como un cúmulo de especulaciones sin fundamento. El PSOE sostiene que esos pagos nunca estuvieron vinculados a las defensas de los exsecretarios de organización y que respondían exclusivamente a trabajos de asesoría.

En todo lo relacionado con Leire Díez, tanto Moncloa como Ferraz han optado por minimizar el asunto. Mantienen que se trata de una don nadie, que "jamás" habían oído hablar de ella. Sin embargo, resulta difícil sostener esa versión cuando queda acreditado que mantuvo reuniones con figuras situadas en algunos de los principales centros de poder, como la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Encuentros que inicialmente fueron negados y posteriormente reconocidos cuando la UCO los hizo públicos. La explicación ofrecida por fuentes socialistas para justificar esas negativas es que "no eran importantes", una argumentación difícilmente compatible con la bandera de la transparencia que el Gobierno asegura enarbolar.

La estrategia de defensa del PSOE sobre Mercedes González y Cristina Narbona pasa ahora por la victimización. Desde el PSOE aseguran que se las está "triturando" por haberse reunido con Leire Díez y argumentan que no constituye delito hablar con nadie. Insisten en que se han dado y se darán todas las explicaciones oportunas, aunque omiten que, en el caso de la directora de la Guardia Civil, será el Partido Popular quien la obligue a comparecer en el Senado, en el marco de la Comisión de Investigación del caso Koldo.

Mientras tanto, la sombra de la sospecha no deja de alargarse sobre el PSOE. Al mismo tiempo que la dirección socialista desprecia a la denominada fontanera del PSOE, admite que sus nombramientos en Correos, como directora de relaciones institucionales, y en Enusa, como responsable del departamento de comunicación, fueron fruto de "enchufismos".