El portavoz de Zapatero pide perdón por decir que las joyas valían 50.000 euros

El presidente del Ateneo de Madrid y portavoz de José Luis Rodríguez, Luis Arroyo ha pedido disculpas por "haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero". Arroyo, que ha defendido a capa y espada el argumentario del expresidente a propósito del origen del tesoro hallado en su despacho, se desmarca de postura inicial tras la primera tasación que cifra el valor de las joyas en unos 1,3 millones de euros.

En una publicación que ha compartido en la red social X ha señalado: "Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero". "Él dará explicaciones ante el juez, también sobre eso. Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad. No concibo la comunicación de otro modo", ha añadido.

Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero. Él dará explicaciones ante el juez, también sobre eso. Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad. No concibo la comunicación de otro modo. Gracias. — Luis Arroyo (@LuisArroyoM) June 12, 2026

De 30.000 a 1.300.000

Y es que la tasación preliminar que ha encargado el juez que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra ha desvelado el alto valor del botín encontrado en la caja fuerte de su despacho. Arroyo, como portavoz de Zapatero, había asegurado que las joyas tenían un valor de "entre 30.000 o 50.000 euros" y procedían de la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, mujer de Zapatero, y de "regalos de viajes".

La joyería Ansorena, en colaboración con el Instituto Geológico Español, cifró el valor aproximado de las joyas en 1,3 millones de euros. El juez Calama había solicitado un análisis preliminar que permitiera determinar "naturaleza, autenticidad y valor económico (de reposición), fabricante (sello/marca del joyero) y fecha aproximada de fabricación".