El Senado completa la aterradora agenda judicial para Sánchez en junio: Peramato, Marlaska, Gertrudis y el Delcygate

El PP ha cerrado el calendario de comparecencias del Senado para el mes de junio, con la dificultad de intentar no entorpecer la agenda judicial, que viene muy cargada la próxima semana. Además de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que comparecerá el martes 16, deberán ir la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, el viernes 19; el ministro Fernando Grande-Marlaska, el día 30 y la secretaria de Zapatero, María Gertrudis, un día antes, el 29.

La portavoz de la Cámara Alta, Alicia García, ha denunciado que "el sanchismo está encadenado a la corrupción" y el PP no permitirá que el período estival desvíe la atención de los españoles sobre este asunto. "Junio será muy caliente", ha advertido, antes de dar a conocer las fechas de los comparecientes que deberán desfilar por el Senado en los próximos días.

La fiscal general del Estado deberá explicar en la Comisión de Justicia las "purgas" llevadas a cabo en la Fiscalía, tal y como avanzó Libertad Digital, a raíz del caso de su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, que dimitió después de ser condenado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos en la causa contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. También, los ascensos de fiscales cercanas a Ortiz, y que aparecen en el sumario del caso Plus Ultra como posibles colaboradoras de la trama.

El ministro del Interior comparecerá en la Comisión de Interior, después de que lo haga la directora de la Guardia Civil en la Comisión Koldo por haberse reunido tres veces con la líder de la cloaca, Leire Díez. Marlaska deberá explicar por qué mintió sobre esos encuentros, que ocultó, y sobre la escolta que se le puso a Díez, que también negó en un primer momento.

María Gertrudis comparecerá en la Comisión del caso Plus Ultra después de que comparezca José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. Deberá explicar su papel en los negocios del expresidente, y la custodia del alijo de joyas valoradas en 1,3 millones de euros que se encontraron en una caja fuerte de su despacho.

El Senado ha citado también al delegado de Zapatero en Venezuela, Manuel Aarón Fajardo, y el excomisario de Barajas, Jesús María Gómez, por el Delcygate. "El Gobierno sufre semana horribilis tras semana horribilis", ha criticado García, que ha recordado que la próxima semana, además de González y Zapatero, comparece también ante la Justicia Begoña Gómez, y el presidente Pedro Sánchez debe acudir al Congreso para someterse al control de la Cámara.