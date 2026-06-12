La cloaca de Cerdán y Leire recibió la orden de proteger a García Ortiz: "Cayendo la causa de Ábalos cae la de FGE"

La cloaca de Santos Cerdán y Leire Díez tenía el encargo de proteger a Pedro Sánchez de todos los casos de corrupción que han ido saltando en el entorno del Partido Socialista. Pero también recibió la orden de dar especial protección al fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. El propio Sánchez era consciente de que su condena suponía un hito histórico en su mandato y la cloaca recibió el consiguiente mandato de elaborar un plan para conseguir frustrar el procesamiento de García Ortiz por sus filtraciones para acabar con Isabel Díaz Ayuso.

Uno de los documentos capturados por la UCO deja plena constancia de este plan. La estrategia se encontraba en uno de los documentos denominados por la cloaca como "estado de situación". Allí se hablaba de "Villarejo. A finales de julio de 2024 llegamos a un acuerdo con Villarejo para que nos facilitara toda la documentación que no ha salido a la luz".

También de "Badajoz. Se acordó con Luis Sáenz de Tejada que él interpondría una denuncia en Fiscalía General para denunciar los casos de corrupción judicial que hay en Badajoz y que, afectan, entre ellos, a la jueza que instruye el caso de David Sánchez". Y "Ábalos. Más allá de decir que no hay ninguna prueba que vincule a José Luis con los asuntos de los que le acusa Aldama, hay una cuestión vital que podría poner fin a la causa de manera rápida y limpia. La UCO intervino comunicaciones por escrito que iban dirigidas a José Luis estando aforado sin que hubiera orden judicial ni se hubiera solicitado el aforamiento ante el Tribunal Supremo".

El plan y la estrategia

Más allá de su nula capacidad de análisis jurídico, lo cierto es que el plan existía. Y, de hecho, era clavado a la estrategia de defensa llevada a cabo por Ábalos y Koldo, que no dejaron de solicitar el archivo del caso en base a la nulidad de esas actuaciones.

Pero, en un momento dado, el documento gira sus razonamientos hacia el fiscal general del Estado: "La defensa de José Luis ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General el 19 de diciembre que no ha tenido respuesta. La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Pilar Rodríguez, está pendiente de recibirla para darle trámite porque son conscientes de que hay una parte de la UCO que está corrompida. Es la misma unidad que ha hecho los informes del FGE". Y es en ese momento en el que se anuncia la conclusión: "Cayendo la de Ábalos, cae la del FGE".

El informe de la cloaca entró también en el caso "Hidrocarburos. Como ya hay un documento específico sobre hidrocarburos sólo vamos a destacar las acciones que tenemos puestas en marcha para destapar dos cuestiones básicas, la primera más urgente que la segunda. Que esta causa no hubiera sido posible sin la colaboración de funcionarios de Guardia Civil, Ministerio de Industria, AEAT y Aduanas. Es por ello que hemos conseguido que, personas implicadas en la trama nos den los nombres de esas personas a las que la trama pagaba. En el caso de José Luis Caramés, Jesús Sánchez Yepes e Ignacio Rodríguez Estepa son urgentes porque forman parte del caso Delorme que afecta a Aldama".

En ese momento detalla, por ejemplo, el supuesto ofrecimiento de "Yepes, uno de los guardias civiles de la UCO que resultaron molestos porque "sabía demasiado", nos va a contar las irregularidades que se producían en la unidad de Antonio Balas (responsable de todos los informes de Hidrocarburos), directamente relacionado con Pérez de los Cobos y Corbí".

Por el camino cargaron contra Aldama y su abogado: "Hemos conseguido pruebas de que Aldama sigue operando en el sector pese a que ha defraudado 185 millones. Tenemos el audio del propio Aldama y estamos intentando demostrar la vinculación de su abogado, José Antonio Choclán, en sus actividades".

La segunda línea de investigación era la siguiente: "Empiezan a salir pruebas de la vinculación de personas cercanas al PP en esta trama, pero esto llevará un poco más de tiempo averiguarlo".