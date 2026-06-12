Luis Arroyo: el tasador tasado

Tuuu, tuuu… (sonido de llamada). Telefonista: Dirección General de la Guardia Civil, dígame. Voz de señora: Buenos días, ¿me pone con la directora general? Telefonista: ¿De parte de quién? Voz: Soy Leire… ella ya sabe. Telefonista: Un momento (música de llamada en espera). La paso. Otro tuuu, tuuu… Telefonista: Fiscalía General del Estado, dígame. Misma voz de señora: Buenos días, ¿me pone con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica? Leire Díez es como ese personaje del cuplé que causaba sensación: "¿De dónde saca pa’ tanto como destaca?". A lo que la aludida, que era un poco rabanera, respondía: "La que quiera coger peces, que se moje el tralará" (en feliz adaptación de Lina Morgan). Desde hace unas semanas, Leire tiene "el tralará" empapado. Y le escuece.

Se ha sabido que cuando empezaron sus desdichas le envió un mensaje a Cristina Narbona, presidenta del PSOE, en el que advertía que ella también podía hablar. Seguro que si lo hace será un desahogo y descansará. Lo que está sucediendo ya se lo advirtió el abogado Jacobo Teijelo: "Ten cuidado, no sea que te estén haciendo la cama". "¿Los míos?" -le preguntó. Y él confirmó sus sospechas: "Un poco parece. Yo veo una maniobra envolvente, ya te diré". ¡Ay, Leire, alma de cántaro! Tú que ibas de Caridad Mercader y vas caminito del Gulag. "Los tuyos" no te conocen. Te repudian. Hacen lo mismo que harías tu. Así que no te extraña. ¿Has oído lo que ha dicho Otegi en Radio Euskadi? "El PSOE tiene un problema y lo tiene que atajar". Atajar, Leire, atajar, dicho en boca de Otegi... Un consejo (aunque me has denunciado acusándome de unas cuantas barbaridades, no te guardo rencor): pídele a Julio Martínez, -el sosias de Zapatero- el número de teléfono de la abogada Márquez de Prado. Ponte en sus manos y, por favor, de ahora en adelante nada de mensajes de WhatsApp. Los carga el diablo.

Y siguiendo en la casa del diablo… Otegi disfrutó epatando a la patitiesa entrevistadora. "¿Alguien se cree que la Guardia Civil está en esta operación para que en España deje de haber corrupción? Aquí lo que hay es una operación política. Hay que destruir, no a una persona ni a una sigla, hay que destruir una ventana de oportunidad que se ha abierto con una política de alianzas que ha hecho el señor Sánchez y este Partido Socialista con las izquierdas plurinacionales del Estado. Y eso es lo que hay que destruir". El reconocimiento nacional. El reconocimiento de la plurinacionalidad. Los herederos de la banda ETA son los ideólogos del frente plurinacional -Iván Redondo no pasa de charlatán-. El dirigente de Bildu es el soporte político del sanchismo.

¿Qué opina del Papa?, le preguntan al antiguo etarra. "Nosotros estamos en el lado de los que defendemos la civilización frente a la barbarie. El Papa se sitúa en el buen lado de la historia. Su preocupación por el futuro le sitúa en la alianza que puede haber de la civilización frente a la barbarie". El desparpajo de este antiguo terrorista no conoce límites. Dos veces usa Otegi "civilización o barbarie". Sepa, apreciado lector, que la consigna tiene su origen en La crisis de la socialdemocracia alemana, escrito por la comunista alemana Rosa Luxemburgo en 1915-1916. "Es la lucha de la civilización contra la barbarie, y en esta lucha el proletariado cumplirá con su cometido". Ahora los que nos amenazan con cumplir son los herederos de ETA.

Y vamos con el titular. Recordarán que Luis Arroyo saltó recientemente a la fama por su condición de portavoz-no portavoz del expresidente Rodríguez Zapatero. Uno de los efectos del artículo fue que Arroyo enmudeció. Prueba de que Zapatero lee Libertad Digital. Le debió decir algo así: "Gracias Luisito, pero ya me defiendo yo solo". Pero Arroyo tenía un reconcome. Una desazón. Motivo por el que no ha tardado en volver a los platós con un propósito incomprensible, salvo si se trata de alguien supervanidoso: "Pido perdón en mi propio nombre". ¿El motivo? Pues que hizo cuchufletas y aspavientos para quitarle importancia a las joyas encontradas en la caja fuerte. Se rumorea que en la familia de Zapatero había sentado fatal que Arroyo dijese que las piedras preciosas eran poco menos que bisutería.

Abochornado, el tasador tasado, ha ido a la SER para desdecirse. Allá se las apañe su amigo Zapatero. "Él dará explicaciones ante el juez, también sobre eso". Suena fatal. Que sepa Luis Arroyo que no olvidamos su solemne promesa: "Si hay más, me coseré la boca".