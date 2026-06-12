Un año después del shock de Cerdán, el PSOE agrava su calvario

Hay imágenes que condensan una época. Y hay otras que simbolizan el principio del derrumbe. Hace un año, el PSOE asistía atónito a una de esas escenas destinadas a perseguirle durante mucho tiempo. Sentado en su escaño del Congreso de los Diputados, Santos Cerdán, entonces secretario de organización socialista y uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez, pasaba las páginas del informe de la UCO que le señalaba como "la persona encargada de gestionar los presuntos pagos" vinculados a cinco obras públicas supuestamente adjudicadas de antemano.

Aquel 12 de junio de 2025 no solo caía Santos Cerdán. Se resquebrajaba también el relato de un partido que durante años había hecho de la ejemplaridad una bandera política. Mientras varios diputados socialistas consultaban nerviosos sus teléfonos móviles y la preocupación se extendía por los pasillos del Congreso, en el PSOE comenzaba a instalarse la certeza de que el escándalo acababa de entrar en una nueva dimensión.

La sensación en las filas socialistas era la de contemplar cómo una de las principales columnas de la estructura de poder construida por Pedro Sánchez se precipitaba por un barranco político sin posibilidad de retorno y un año después reconocen que fue "su mayor crisis".

Horas antes ya había quedado al descubierto el clima de inquietud que se respiraba en el PSOE tras el 'no saludo' de Cerdán a Sánchez en el hemiciclo. Sin embargo, hasta el último momento, el Gobierno insistió en restar importancia a la situación. la Moncloa aseguraba no estar preocupada por la implicación de Santos Cerdán y defendía que el hecho de que Pedro Sánchez eludiera el asunto durante la sesión de control no significaba que hubiera perdido la confianza en él.

Santos Cerdán no era un dirigente cualquiera. Era el hombre en quien Pedro Sánchez había depositado la dirección efectiva del partido. Lo había elevado a la máxima responsabilidad orgánica en el congreso de Sevilla celebrado a finales de 2024. Pero ni la cercanía política ni la confianza personal lograron alterar el curso de los acontecimientos cuando las sospechas de corrupción alcanzaron a quien era considerado su mano derecha.

Desde el primer minuto, Pedro Sánchez optó por una estrategia defensiva. Compareció en Ferraz para pedir "perdón", aunque sin asumir responsabilidad alguna, y trató de levantar un cortafuegos entre el Ejecutivo y la trama. Una fórmula que está empleando con José Luis Rodríguez Zapatero y con la denominada fontanera del PSOE, Leire Díez. Con el expresidente, el Gobierno trata de desvincularse de cualquier sombra de irregularidad defendiendo que el rescate de Plus Ultra se realizó dentro de la legalidad y con el aval de las instituciones competentes.

Algo similar ocurre con la exmilitante socialista Leire Díez. Desde el Ejecutivo se ha intentado presentar su figura como la de una afiliada sin relevancia orgánica, una simple militante más. Sin embargo, los hechos conocidos dibujan un perfil muy distinto. Su actividad en Ferraz era conocida por la dirección socialista y su capacidad de influencia resultó notablemente superior a la que ahora pretende admitir el Gobierno. Mantuvo reuniones con la Fiscalía General del Estado y con la directora de la Guardia Civil, entre otros responsables, tras intentar presuntamente desactivar causas judiciales que afectaban al Ejecutivo obteniendo información de agentes y jueces mediante sobornos y extorsiones.

En todo este proceso, el Gobierno que asegura querer "saber la verdad" y favorecer el esclarecimiento de los hechos no ha dejado de construir un relato basado en la deslegitimación sistemática de cualquier información que le afectara. Primero fueron los "pseudomedios" y los supuestos bulos; después, la denuncia de una presunta operación judicial contra el Ejecutivo. Un patrón repetido una y otra vez ante cada nuevo escándalo, cada investigación y cada revelación comprometida.

Hace un año, Pedro Sánchez descartó de forma tajante un adelanto electoral pese al profundo deterioro político que sufrían tanto el partido como el Gobierno. Doce meses después mantiene exactamente la misma posición. Su intención sigue siendo agotar la legislatura hasta 2027. Lo hace, sin embargo, con un PSOE más desgastado, más cuestionado y más cercado por las investigaciones que aquel que quedó conmocionado por el informe de la UCO que acabó convirtiendo a Santos Cerdán en el símbolo de uno de los mayores shocks políticos de la era sanchista.