Así se fraguó la exclusiva de LD: la comida de la fiscal cianuro con adeptos sanchistas

Libertad Digital ha publicado en exclusiva la comida de despedida de la fiscal cianuro. La información del almuerzo que se producía mientras se daba la noticia de que Pilar Rodríguez estaba siendo objeto de una Inspección Fiscal por el caso Plus Ultra, llegó unos días antes a la redacción de nuestro medio.

La recién ascendida a fiscal de lo social del Tribunal Supremo se reuniría con sus más estrechos colaboradores, entre los que se encontraban fiscales señalados por haber favorecido a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. También han acudido a la cita representantes del Ministerio Fiscal próximos al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

Este 'aquelarre' de fiscales izquierdistas se encuentra enmarcado en la polémica después de que la Fiscalía General del Estado de Teresa Peramato reconociese dos reuniones entre la mano derecha del que fuera fiscal general Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe, con la fontanera socialista Leire Díez.

Cabe destacar que la propia Peramato ascendió a Pilar Rodríguez al Tribunal Supremo después de que defendiera a García Ortiz en el juicio en el que fue condenado por la revelación de secretos contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.