El PSOE no se querella contra Leire Díez ante el terror de que tire de la manta

Ha pasado ya más de un año y el PSOE sigue sin decidirse a presentar una querella contra Leire Díez. Tanto desde La Moncloa como desde Ferraz insisten en que continúan estudiando la posibilidad, pero la demora resulta cada vez más difícil de justificar. Si, como sostienen los socialistas, la conocida como fontanera del PSOE actuaba por su cuenta, sin vinculación con el Gobierno ni con el partido, la reacción judicial debería haberse producido hace mucho tiempo.

Sin embargo, las informaciones que han ido aflorando en los últimos meses dibujan un escenario mucho más incómodo para los intereses socialistas. Las anotaciones recogidas en las agendas de Leire Díez, en las que también aparecen las siglas "P.S.", coinciden de forma llamativa con reuniones, contactos y movimientos relacionados con distintas actuaciones políticas y judiciales. Entre ellas figura, por ejemplo, una reunión anotada en la Fiscalía General del Estado el mismo día en que el exjuez Sáenz de Tejada intentó personarse en el procedimiento que instruye la jueza Beatriz Biedma sobre el caso del hermano del presidente del Gobierno.

Dentro del PSOE empieza a extenderse la inquietud por las consecuencias que podría tener una batalla judicial con quien durante años mantuvo contactos y relaciones en la órbita socialista. Algunos temen que una querella abra la puerta a nuevas revelaciones y a la difusión de documentación comprometida. Todo ello mientras hay dirigentes que aseguran que "jamás" habían oído hablar de ella, pese a que Interior acabó reconociendo, a regañadientes, que puso a Díez contravigilancia durante dos meses, en junio de 2025, después del incidente que protagonizó con el comisionista Víctor de Aldama durante una rueda de prensa.

Ferraz intenta ahora restar importancia a las reuniones que la exmilitante socialista mantuvo con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; con la presidenta del PSOE, Cristina Narbona o en la propia Fiscalía General del Estado. Encuentros que primero fueron negados y cuya relevancia después se minimizó bajo el argumento de que "no eran importantes". Una explicación que, lejos de disipar las dudas, vuelve a situar al partido contra las cuerdas después de haber ocultado inicialmente esos encuentros y de verse obligado posteriormente a admitirlos.

Distintos sectores socialistas presionan a Pedro Sánchez para que anuncie una querella durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados el próximo 24 de junio. Consideran que la ausencia de acciones legales alimenta las sospechas y debilita el relato oficial de desvinculación. Otros, sin embargo, creen que mover ficha podría desencadenar una reacción imprevisible por parte de Leire Díez y abrir un frente aún más incómodo para el Gobierno.

Después de llamarla "fantaseosa", "pequeña Nicolás" y "Mata Hari", y después de que ella respondiera en una entrevista en La Sexta con un revelador "qué poco prudentes son", en La Moncloa han optado por rebajar el tono. Ahora aseguran que no consideran conveniente desprestigiar a Leire Díez. No quieren provocar a quien podría saber demasiado.