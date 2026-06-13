Feijóo promete una "limpieza total" para que los españoles "recuperen las instituciones"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido con la "regeneración política, institucional y moral" de España durante su intervención en la romería de El Pino (La Coruña). El líder popular ha defendido la necesidad de que los españoles recuperen las instituciones y ha prometido una "limpieza total" para exigir responsabilidades.

Feijóo ha estructurado su discurso en torno a cuatro compromisos que, según ha explicado, considera necesarios ante la situación que atraviesa España. El primero de ellos está relacionado con la igualdad de todos los españoles mediante un nuevo sistema de financiación acordado entre todos. El segundo pasa por impulsar una regeneración política e institucional, mientras que el tercero consiste en "poner a España a funcionar". El cuarto compromiso busca que "vuelva a merecer la pena trabajar".

La regeneración

Durante su intervención, el presidente del PP ha asegurado que se compromete con la regeneración y ha avanzado que se va a "hacer una limpieza total porque lo han podrido todo en una serie interminable en la que se supera capítulo a capítulo". En este sentido, ha prometido "levantar alfombras, abrir cajones y ventanas" para que no quede "un escondite por descubrir ni una responsabilidad sin exigir".

Asimismo, ha cargado contra quienes, según sus palabras, "venían a limpiar de corrupción" y han gobernado "como una organización criminal". Feijóo ha afirmado que "las siglas P. S. son las siglas de un fariseo que no cumplió nada de lo que prometió" y ha sostenido que lo que corresponde hacer es "disolver las Cortes y devolver la voz a los españoles".

El líder popular ha insistido en que su propuesta no consiste en sustituir a unas personas por otras, sino en recuperar el funcionamiento de las instituciones. "No se trata de cambiar a los suyos por los nuestros. Se trata de cambiar la degeneración por la decencia y de que los españoles recuperen las instituciones del Estado", ha argumentado.

Financiación y gestión

En materia de financiación, Feijóo se ha comprometido con "la igualdad de todos los españoles", "de Galicia a Cataluña", a través de un sistema que tenga como único objetivo mejorar los servicios públicos. "Lo que es de todos se habla entre todos. Se hará por convicción y tras un acuerdo entre todos y para todos", ha señalado.

Además, ha situado entre sus prioridades la necesidad de "poner a España a funcionar porque no tiene dirección, ni gestión, ni presupuestos". En este apartado, ha recordado que, según ha afirmado, el Gobierno no ha presentado presupuestos durante toda la legislatura y ha mencionado problemas relacionados con la vivienda, la inmigración y los servicios públicos. "Hace falta un Gobierno que se ocupe de los problemas reales de los españoles", ha indicado.

Que vuelva a merecer la pena trabajar

Feijóo también ha defendido que en España "vuelva a merecer la pena trabajar". Según ha señalado, las familias sostienen el país mientras afrontan el incremento de los costes relacionados con la compra, la vivienda, la energía o los impuestos.

"Todo sube menos la tranquilidad de las familias", ha afirmado. En la misma línea, ha criticado que "el jeta tenga más derechos que el currante" y ha defendido que España necesita un cambio que permita recuperar la dignidad y el bienestar de los ciudadanos.

Para concluir, el presidente del PP ha asegurado que España tendrá "un cambio profundo, sereno y honesto y con valores" y ha reivindicado a su partido como "el punto de encuentro de la mayoría de los españoles". "España necesita más puntos de encuentro y no más muros", ha concluido.