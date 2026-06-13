El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es uno de los que más tiempo ha sobrevivido al lado de Pedro Sánchez, además de la de Defensa, Margarita Robles. Su continuidad tiene lugar a pesar del cúmulo de polémicas que le rodean: asesinatos de Guardias Civiles en el Estrecho, acusaciones de violación contra el exDAO, y, ahora, la cloaca. El PP intensifica su ofensiva contra él, identificándole como un eslabón débil.

Después de que negara reuniones de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, con Leire Díez -que tuvo que acabar reconociendo-, y de que rechazara haber puesto escolta a la líder de la cloaca -que admitió luego el ministerio- el PP ha registrado una petición de comparecencia urgente del Congreso, según ha podido saber Libertad Digital. Piden, además, que González acuda a la Comisión de Interior.

El PP considera "gravísimas" las acusaciones que pesan sobre el ministerio, que incluyen posibles órdenes dentro de la la Guardia Civil para hacer la vista gorda en investigaciones que afectan al entorno del presidente, Pedro Sánchez, y el entorpecimiento de causas abiertas a través de presiones o coacciones a miembros del Cuerpo. Entre los procedimientos afectados, el de David Sánchez, que ha quedado visto para sentencia.

Las mentiras sobre la cloaca

Además, han registrado una batería de preguntas, a la que ha tenido acceso este periódico, para conocer "en qué fechas se reunió la directora de la Guardia Civil con Leire Díez", "si hay registro de las mismas", si Interior "ha abierto una investigación interna" y confirmar "si hubo órdenes" para frenar causas judiciales que afectan a Sánchez, como recogen informes de la UCO.

El PP también pregunta si Interior "conoce las presiones o coacciones" que pudieron ejercerse sobre los investigadores para entorpecer esos procesos, si se van a asumir "responsabilidades", y "por qué no se investigó a González" cuando ya había indicios sobre su relación con la cloaca del PSOE. Preguntan también por las contradicciones del propio Marlaska a la hora de abordar este asunto.

La ofensiva en el Congreso se suma a la citación de Marlaska el próximo 30 de junio en el Senado, también en la Comisión de Interior, para que explique todas estas contradicciones después de que comparezca el próximo martes 16 de junio la directora de la Guardia Civil por su relación con la cloaca del PSOE. Una acción coordinada, sin cuartel, contra el ministro del Interior en su momento de mayor debilidad política.