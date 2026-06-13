Óscar López fue el jefe de gabinete de Pedro Sánchez entre el 14 de julio de 2021 y el 6 de septiembre de 2024, es decir, durante el principal periodo operativo de la cloaca. Pero también fue uno de los enemigos del actual presidente en las primarias: López era uno de los más evidentes apoyos de Patxi López. Todos ellos han acabado siendo usados por Sánchez en su estructura de Gobierno, partido o Congreso… pero también controlados. Las libretas de Leire Díez desvelan anotaciones de la ejecutora de la cloaca en reference a Óscar López y sus aspiraciones: "Figura Óscar López, posicionándose post pedrismo". Y para posicionarse tras Sánchez, primero tiene que caer Sánchez y, simultáneamente, sobrevivirle Óscar López.

Tras su paso como jefe de gabinete de Sánchez, López recibió dos regalos: el primero aparentemente bueno: ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. El segundo claramente malo: secretario general del PSM, o, lo que es lo mismo, el siguiente candidato del PSOE que caiga derrotado por Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

Pero es lo que ordenó Sánchez tras un paso por el Gabinete de Presidencia en el que López se esmeró: allí dio cobijo a la falsa asesora de Begoña Gómez que le llevaba los negocios privados a la mujer de Sánchez siendo ella, Cristina Álvarez, directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Desde allí se controló el encargo dado a la cloaca de proteger a Sánchez de las investigaciones por corrupción socialista que han ido surgiendo, como destaca el auto del juez Pedraz. Desde allí se han fraguado todas las operaciones empresariales de invasión de la vida privada. Y desde allí se ha centralizado un continuo ataque a jueces, fiscales anticorrupción, medios y oposición en plena explosión de la corrupción en el PSOE.

Pero a la cloaca no se le ha olvidado que, por mucha devoción actual que muestre Óscar López por Sánchez, fue uno de los que investigó los negocios de prostitución y saunas de la familia de su mujer, Begoña Gómez. Y eso ha llevado a que Leire preste atención a los movimientos de López, una "figura" que está "posicionándose" ante el "post pedrismo".

Hay que recordar que fue la propia Leire Díez la que acusó a Óscar López y a Antonio Hernando (ahora secretario de Estado de López) de investigar los negocios de prostitución y saunas del suegro de Pedro Sánchez en 2017. Según estas denuncias, ambos habrían buscado información para utilizarla como 'fuego amigo' durante las primarias del PSOE de aquel año. De hecho, Leire Díez señaló públicamente a López y a Hernando por tratar de conseguir información sensible sobre los negocios de Sabiniano Gómez, padre de la mujer del presidente del Gobierno. Estas maniobras –también cloaquiles, porque no buscaban denunciar nada ante la Policía o Justicia, sino guardarse el material para un potencial chantaje político o filtración en el momento adecuado– tuvieron lugar durante el proceso de primarias del Partido Socialista en 2017, cuando López y Hernando respaldaban la candidatura de Patxi López. De hecho, se relacionó a ambos con las agendas del excomisario José Manuel Villarejo.