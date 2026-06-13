P.S. cazado: La agenda de la cloaca que hace temblar a Moncloa

El Programa de Cuesta aborda la estrecha relación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la trama de influencias articulada en torno a la figura de Leire Díez. A través de revelaciones de Javier Pérez Dolset, se pone de manifiesto la existencia de una red de protección de carácter paraestatal o cloaca que operaba con el conocimiento de la cúpula de Moncloa. En este entramado, figuras como Santos Cerdán y Juanma Serrano, exjefe de gabinete del líder socialista, jugaban un papel fundamental para blindar al presidente de cualquier tipo de acusación o filtración perjudicial.

Uno de los datos más reveladores de la investigación es el intercambio de 10.842 mensajes entre Juanma Serrano y Leire Díez, de los cuales casi 1.500 se realizaron a través de la aplicación de mensajería encriptada Signal. El objetivo de estas comunicaciones era coordinar una red de sesenta y un periodistas sincronizados para propagar argumentarios favorables al Gobierno y neutralizar las investigaciones sobre corrupción. Resulta especialmente llamativo el intento del exdirector de gabinete, Oscar López, de negar que las siglas PS halladas en los documentos de la trama se refirieran al propio presidente, una estrategia de distracción comparada con el famoso caso de M Rajoy.