¿Cómo explicar la tragedia de España? Legítimo y legal

Lean la agenda de Leire Díez, requisada por la Guardia Civil (UCO) e incorporada por el juez Santiago Pedraz al sumario contra la supuesta trama delictiva del PSOE, para entender la tragedia de España. Ahí están las bases de un régimen político en almoneda. De una tiranía. Las leyes, las malas leyes, del pésimo Estado de derecho de España permiten a un partido sin mayoría absoluta gobernar, o mejor dicho, desgobernar una nación. La corrupción y el crimen organizado no son tanto las consecuencias de ese desgobierno cuanto los ejes para mantenerse en el poder.

La tiranía impuesta por Sánchez a un país sin apenas conciencia nacional –hasta el Papa León XIV tuvo que corregir a Salvador Illa y nombrar a Cataluña "por lo que es", a saber, una región de España– y con unas estructuras políticas degeneradas –también el Papa León XIV tuvo que recordar a las Cortes Generales que es menester legislar sin dar la espalda a "la memoria de España"– ha contado con muchos colaboradores, pero, sin duda alguna, han sido los "cabezas de huevo" pensantes de los partidos y, en general, de los analistas políticos sedicentemente democráticos los primeros en prestarle auxilio al tirano, cuando hablan de una cierta legitimidad del gobierno sanchista.

Disiento.

Sí, el lenguaje utilizado por los críticos de Sánchez ha sido una pieza clave para darle aire a la tiranía española. Hay dos nociones de la ciencia política, seguramente las más utilizadas desde Max Weber hasta hoy, que esos críticos repiten hasta la saciedad sin percatarse de que alimentan sin pretenderlo al sanchismo. Sí, me refiero a las nociones de legitimidad y legalidad. Es legítimo que un partido sin mayoría absoluta, dicen los críticos del sanchismo, pueda gobernar por el juego de las alianzas entre partidos. Estos críticos tienen muy buena fe y, a veces, son muy perspicaces, pero no yo no comparto su análisis. Sí, nunca he tenido claro esa rigurosa afirmación sobre la legitimidad del sanchismo y, por eso, he escrito cientos de artículos cuestionando la legitimidad y la legalidad de este gobierno. Más aún, hoy más que ayer, creo que otorgarle legitimidad de origen al gobierno de Sánchez es uno de los fundamentos de la tiranía sanchista.

Soy de los pocos que en España, desde hace más de siete años, han mantenido que los gobiernos de Sánchez son ilegítimos. Tampoco su legalidad es para exhibirla en los foros de estudio del Estado de derecho contemporáneo. Su legitimidad de ejercicio es algo puesto en duda desde el mismo día que Sánchez pisó la Moncloa. Pero yo me refiero ahora, como casi todos sus críticos, a la legitimidad de origen. No es legítimo que un partido sin mayoría absoluta pueda gobernar una nación. Puede que sea legal, aunque también la cosa es discutible, sobre todo cuando se trata de partidos gamberros, partidos políticos antisistema, que difícilmente pueden otorgar estabilidad a un orden político que ellos tratan de destruir. Es obvio que los partidos separatistas de España no pueden legitimar gobernabilidad alguna de lo que ellos quieren destruir. ¿Cómo va a ser legítimo -algo aceptado por la conciencia moral de la mayoría de los ciudadanos- que un partido gobierne una nación apoyado por partidos que no pretenden otra cosa que la destrucción de esa nación? Algo similar no cabe en cabeza sensata….

No es menester recurrir a las nociones de legitimidad que creara el grandioso Max Weber para saber que estamos ante un obvio engaño o una terrible trampa. Por eso, repito, sin legitimidad alguna y escasísima legalidad para mantenerse en el poder, la tiranía sanchista sólo ha tenido dos ejes de actuación: la corrupción generalizada de su gobierno y la mayor organización delictiva que nadie haya conocido en el régimen político de 1978. Nadie hable, por lo tanto, de legitimidad, cuando todo es corrupción y tramas criminales basadas en la suma aritmética de la tiranía sanchista. Con este telón de fondo les exhorto, pues, a leer la agenda de Leire Díez. No entiendo por qué aún no ha sido publicada por una editorial española. Ahí están algunas pruebas clave para evaluar el régimen sanchista. En verdad, el magnífico auto del juez Santiago Pedraz muestra con precisión la conspiración del poder ejecutivo, de la tiranía sanchista, no sólo para destruir el poder judicial sino las bases elementales de la convivencia entre españoles.