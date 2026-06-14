El PP, al Gobierno vasco: "Sueltan miembros de una banda terrorista para que la banda de Sánchez siga trincando"

La consejera vasca de Justicia vasca, María Jesús San José, ha insistido esta semana en defender que los beneficios penitenciarios a presos de ETA están "estrictamente dentro de la legalidad y mediante los mecanismos previstos para cualquier persona interna". Lo ha hecho a pesar de que la Justicia paró la concesión del tercer grado a los sanguinarios ‘Anboto’ y Carasatorre.

El líder del PP vasco, Javier de Andrés, volvió a interpelar por este asunto al Gobierno vasco durante la sesión de control del Parlamento autonómico, celebrada el pasado viernes, señalando su papel "sórdido, repugnante y corrupto por soltar a miembros de la banda terrorista para que otros miembros de la banda que dirige Pedro Sánchez sigan trincando". "Dimita, no merece la pena", añadía en su pregunta a San José.

El PP vasco ha presentado preguntas parlamentarias y ha interpelado en varias ocasiones al Gobierno del PNV-PSE por la semilibertad concedida a sanguinarios terroristas, recordando que "el 85% de los beneficios penitenciarios del 100.2 (del Reglamento Penitenciario) van a sólo el 8% de la población penitenciaria, que casualmente son los presos de ETA", dijo con ironía.

Sale en defensa de los presos etarras

"Mienten ustedes constantemente para justificar la falta de escrúpulo", criticó De Andrés, que han se han saltado hasta en 21 ocasiones el mandato de los tribunales para "colar" beneficios penitenciarios a etarras contra los que se había pronunciado la Justicia. Por su parte, la consejera de Justicia ha comparado su política con la de José María Aznar, diciendo que "indultó" a miembros de Terra Lliure y los GAL.

Para que los miembros de la banda que dirige P.S. puedan seguir trincando, el Gobierno Vasco libera a los miembros de otra banda, ETA. "Es la corrupción más sórdida. Consejera, no merece la pena, dimita" pic.twitter.com/wCLsYjqKyb — Javier De Andrés (@JavierDeAndres_) June 12, 2026

La consejera de Justicia insistió en asegurar que "aplicamos las normas y nos sometemos al escrutinio del Poder Judicial, respetamos sus autos y los asumimos en la mejora de la gestión penitenciaria". "Seguiremos cumpliendo la ley y aplicando las normas penitenciarias", añadió, obviando que la Justicia se ha pronunciado en contra de sus decisiones.

Incluso salió en defensa de los presos etarras al decir que "la sociedad vasca jamás pensó en los peores momentos del azote terrorista que llegara el momento donde estas personas asumieran de forma voluntaria el daño que estaban causando". "hubiera costado mucho creer que llegaría el día que mirasen a la cara a las víctimas, empatizando con su dolor, reconociendo los errores de su actuación y procurando reparar en la medida de lo posible el sufrimiento causado", dijo.